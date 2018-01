Franske småbarnsmødre kan bli hengt i Irak, forsvarsadvokater ber Macron gripe inn

Melina B (27) fra fylket Seine-et-Marne øst for Paris og Djamila B (28) fra den nordfranske byen Lille er varetektsfengslet i Bagdad, arrestert på grunn av sin tilknytning til IS.

Begge har små barn som er født i Irak, med seg i fengselet. Melina har også tre større barn. De er blitt sendt hjem til Frankrike, skriver Le Monde.

Svenske blant 38 terrordømte: Massehenrettelse i Irak

Ber president Macron om hjelp

Kvinnenes forsvarere ber nå president Emmanuel Macron om å sørge for at franske myndigheter mobiliserer med full kraft for å hindre at Melina og Djamila blir henrettet.

At småbarnsmødrene kan stå i reell fare for å bli hengt, viser dødsdommen som 18. januar ble avsagt over Lamia K (50) fra Mannheim.

Retten fant det bevist at tysk-marokkaneren hadde gitt IS hjelp til angrep mot irakske styrker. Lamia Ks datter Nadja og to andre tyske kvinner, Linda W (16) og Fatima M, er også tiltalt, men ennå ikke dømt, ifølge Der Tagesspiegel.

Sammen med sine medtiltalte ble Lamia K arrestert i Mosul i juli 2017, da Iraks hær sammen med kurdiske og sjiamuslimske militser klarte å gjenerobre landets nest største by.

Den dødsdømte skal i rettssalen i Bagdad ha erkjent at hun sluttet seg til IS i 2014, samme år som terroristorganisasjonen erklærte opprettelsen av sitt «kalifat» og erobret store deler av Irak og Syria.

Det var i alt cirka 200 kvinner blant de flere enn 900 som reiste fra Tyskland for å slutte seg til IS, skriver Der Tagesspiegel.

«En kamp for sivilisasjon»

De franske advokatene William Bourdon og Martin Pradel mener det ikke er noen tid å miste dersom deres klienter skal reddes fra å lide samme skjebne som den selverklærte jihadisten fra Mannheim.

I brevet til presidenten viser forsvarene blant annet til Frankrikes engasjement mot dødsstraff, en internasjonal innsats Macron selv har kalt «en kamp for sivilisasjon».

Nådeløst oppgjør

FN har krevd at alle henrettelser i Irak umiddelbart må stanse etter en massehengning i et fengsel sør i landet i desember.

Forsvarsadvokat Bourdon påpeker at det er reist sterk tvil om rettssikkerheten for de tiltalte i Iraks nådeløse oppgjør med IS.

Han mener dette gjør det ekstra viktig for president Macron og Frankrike å mobilisere mot at det avsies dødsdommer.

IS-koner

De fengslede franske og tyske kvinnene har vært gift med IS-krigere som nå enten er drept, tatt til fange eller er på flukt.

Ifølge Le Monde er de fleste franskmenn med IS-tilknytning fengslet i de kurdiske områdene i Syria, der dødsstraff ikke praktiseres.

Men de voksne i fem-seks familier som er pågrepet og internert i Irak, risikerer alle å bli hengt dersom de blir dømt.

Vanskelig å tvinge Irak

– Dette er en komplisert sak. Vi må selvsagt stå fast på våre verdier. Samtidig kan vi ikke uten videre tvinge vår egen oppfatning på en suveren stat som har vært offer for disse terroristene, sier en fransk diplomat til Le Monde.

Men kilden legger til at alt som er mulig, selvsagt vil bli gjort for å hindre at franske borgere blir hengt i Irak.

Omgjøres til livsvarig fengsel?

Der Spiegel skriver at myndighetene i Berlin nå gjør en betydelig innsats for å redde Lamina K fra galgen og få dommen omgjort til livsvarig fengsel.

Den tyske ambassadøren har protestert overfor det irakske utenriksdepartementet, og utenriksminister Sigmar Gabriel minner overfor Le Monde om at Tyskland «er imot dødsstraff under enhver omstendighet».

Ifølge Der Tagesspiegels kilder i «sikkerhetskretser» kan det være grunn til å håpe at henrettelsen av 50-åringen fra Manheim aldri vil bli gjennomført.