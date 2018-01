Et felles kvinnelag i ishockey og en samlet tropp på åpnings- og avslutningsseremoniene. Slik markerer de to nabolandene – som formelt sett fortsatt er i krig med hverandre – at forholdet er blitt litt varmere.

Torsdag kom de 12 nord-koreanske spillerne til Sør-Korea etter på ha krysset den sterkt bevoktede grensen mot sør og dro rett til et treningssenter i Jincheon, 90 kilometer utenfor Seoul.

Men det opptinte forholdet er ikke spesielt merkbart i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. 16 iskalde minusgrader gjør sitt til den kjølige stemningen, men mange av byens innbyggere reagerer også negativt på OL-diplomatiet.

– Det er urettferdig. Måten de har oppført seg på, gjør at de ikke fortjener å delta sammen med våre utøvere, sier Park Seung Yeon (20).

YONHAP / Reuters

Sør-Korea tar regningen

Sammen med de jevnaldrende studievenninnene Park Joo Hee og Park Ji Hyeon har hun trosset vinterkulden for å nyte ettermiddagen på en skøytebane rett utenfor hovedstadens rådhus.

To OL-maskoter er plassert på fortauet ved siden av sammen med en skjerm som forteller at Pyeongchang-lekene kun er drøye to uker unna.

Eller Pyongyang-lekene, som enkelte spottende kommentatorer her i Sør-Korea har kalt dem.

– Det verste er at flere av de sørkoreanske hockeyspillerne nå presses ut av laget. De har jobbet knallhardt for å være med i OL, og nå får de ikke lov til å delta. Det er dårlig gjort, sier Park Joo Hee.

Stig B. Hansen

De tre venninnene synes også det er rart at Sør-Korea ender opp med regningen for de 22 utøverne og 24 fra støttemannskapet som skal sendes over fra nabolandet i nord.

Nord-Korea har også foreslått å inkludere ytterligere en heiagjeng på 230 personer.

Treneren for det sør-koreanske laget, Sarah Murrey, sa på en pressekonferanse mandag at «det er en vanskelig situasjon at vårt lag skal brukes til politiske formål. Men dette er større enn oss akkurat nå».

Håper lekene kan skape fred

Avtalen om å inkludere nordkoreanske utøvere i OL ble vedtatt i forrige uke og godkjent av den internasjonale olympiske komité i helgen. På mange måter var den et diplomatisk gjennombrudd etter et halvår med sterk turbulens i forholdet.

Nord-Koreas atomprøvesprenging 3. september ble møtt med en rasende reaksjon fra USAs president Donald Trump, som i en tale til FN noen uker senere truet med å «fullstendig ødelegge» landet.

Nå håper myndighetene i Sør-Korea at lekene i Pyeongchang kan bli en mulighet til å roe gemyttene.

– Det er bare en måned siden den koreanske halvøya var grepet av akutt spenning. Vi er overbeviste om at OL vil bli et steg på veien til å skape fred på halvøya, i regionen og i hele verden, sa Park Soo-hyun, en talsperson for president Moon Jae-in, på tirsdag.

Torsdag sendte Nord-Korea ut en sjelden erklæring til «alle koreanere hjemme og i utlandet» og sa at de de ønsker et «gjennombrudd» for forening av de to delene uten hjelp fra andre land, melder Reuters.

Rev i stykker bilde av Kim Jong-un

Kritikere har påpekt at de to landene deltok under samme flagg også under sommer-OL i 2000 og 2004 samt i vinterlekene i 2006 – uten at det forhindret Nord-Korea fra å fortsette å utvikle atomprogrammet sitt.

Stig B. Hansen

De siste dagene har demonstranter i Seoul sagt tydelig fra at de misliker ideen om en samlet OL-tropp.

Onsdag viste demonstrantene sin misnøye ved å rive i stykker bilder av Nord-Koreas leder, Kim Jong-un.

– Dette er en samlet reaksjon fra de 32.000 nordkoreanske avhopperne som har satt sine liv i fare for å dra til Sør-Korea, sier Park Sang-hak, som opprinnelig kommer fra nabolandet i nord, til nyhetsbyrået AP.

Tidligere denne uken måtte politiet gripe inn da en gruppe demonstranter begynte å brenne bilder av Kim Jong-un.

Pence frykter nordkoreansk propagandaseier

Også fra amerikansk hold er skepsisen stor. Visepresident Mike Pence, som skal reise til Sør-Korea for å heie frem sitt lands utøvere under OL, frykter at Kim Jong-un skal benytte seg av lekene for å fremstå i et mer positivt globalt lys.

– Han er svært bekymret for at Kim skal kapre informasjonskampen. Nordkoreanerne er kjent som dyktige manipulatorer. Det er en morderisk statsmakt, sier en Pence-rådgiver til nyhetsbyrået Reuters.

Studievenninnene vi treffer i Seoul, kommer uansett ikke til å bruke veldig mye tid på de olympiske lekene. Vinterlekene inneholder ikke mange gullhåp for vertsnasjonen.

– Jeg skal nok se på noen skøyteløp. Og så er det alltid gøy med akesport, sier Park Ji Hyeon.