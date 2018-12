Trump krever millioner av pornostjerne

Trumps advokat Charles Harder fortalte i en føderal domstol mandag at hans firma hadde brukt over 500 timer på injuriesøksmålet.

Han krever derfor at Daniels betaler 390 000 dollar for å dekke kostnadene pluss et tilsvarende beløp for å avskrekke henne fra å anlegge ytterligere grunnløse søksmål. Det samlede beløpet tilsvarer drøyt 6,8 millioner kroner med dagens dollarkurs.

Daniels' advokat, Michael Avenatti, sier størrelsen på kravet er grotesk og opprørende.

Daniels hevder hun hadde et forhold til Trump i 2006 og gikk til sak etter at han avviste påstander om at hun var blitt truet til stillhet om affæren.

En dommer avviste søksmålet hennes i oktober og sa Trump kunne kreve å få dekket advokatutgiftene. Dommeren som skal behandle kravet om sakskostnader, sier han vil komme med en avgjørelse senere.