President Donald Trump reiste lørdag til et brannherjet California, som han terget på seg midt under de voldsomme brannene i forrige uke. Trump, som er svært aktiv på mikrobloggtjenesten Twitter, tvitret at «den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen».

Over 9800 boliger er gått opp i røyk, 71 er døde og over 1000 mennesker er fortsatt savnet etter at det begynte å brenne for en drøy uke siden.

– Flere er savnet enn noen har kunnet forestille seg, sa Trump før han gikk på flyet.

Evan Vucci, AP

«Som å røyke en halv pakke sigaretter om dagen.» Slik beskrives luftkvaliteten i deler av California.

Det brenner fortsatt, og luften bærer preg av det. Konsekvensene kan bli store, ikke bare for folks lunger. De små partiklene som er i den skadelige røyken kan i verste fall føre til hjertestans eller slag, skriver The Atlantic.

Leste du A-magasinets reportasje om skogbrannene i august? California er plaget av de voldsomste skogbrannene i landets historie. Mens folk må flytte inn i kasinoer og skoler, hjelper innsatte med å slukke flammene (for abonnenter).

Stygge branner de siste tiårene

– Det er flere grunner til brannene vi har sett den siste tiden, og én av dem er at tørr vegetasjon gradvis har grodd mer og mer igjen. Det har kommet advarsler – «hugg det ned» – men mange steder har vi sett tett vegetasjon helt inntil bebygget område, sier Jørund Rolstad, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– I Paradise, for eksempel, var det furuskog helt inntil byen, sier Rolstad om byen som hadde 27.000 innbyggere.

Nå er den nærmest jevnet med jorden.

Ifølge BBC har ni av de ti verste skogbrannene i California skjedd de to siste tiårene.

– De er inne i en tørkeperiode. Det svinger gjerne, men nå er det varmere klima enn før. Så klimaendringen har betydning. Det samme har vinden som oppstår med jevne mellomrom, denne gangen en østavind som drar med seg tørr luft fra ørkenområdene i Nevada, sier Rolstad, som oppsummerer selv:

– Tørr vegetasjon i nærheten av bebyggelse, pluss en vindstyrke målt til 22 meter i sekundet, da har du ikke en sjanse.

Les også: 71 døde og over 1000 savnet etter Californias dødeligste brann: Leter etter lik i asken. – Noen levninger blir kanskje aldri funnet, sier sheriff.

Noah Berger / TT NYHETSBYRÅN

Tenk på rekordsommeren i år

– Den beste måten å forstå skogbrannene i California på, er å tenke på sommeren vi hadde i Norge i år, sier Per Asbjørn Flugstad, administrativ direktør i Skogbrand.

Selskapet forsikrer 60 prosent av all produktiv skog i Norge, og det er slett ikke sikkert at all den skogen får stå uberørt i tiden som kommer.

– Norge må påregne betydelig flere skogbranndager de 20–30 neste årene. Trenden, som også Meteorologisk institutt har varslet, er lengre og lengre tørkeperioder. I sommer ble vi «berget» av vinden. Om det hadde vært mer vind, ville vi sett langt større brannkatastrofer, sier Flugstad om 2018-sommeren, der det mange steder i landet var strenge forbud mot bruk av all åpen ild.

Jørund Rolstad fra NIBIO er enig i at vi kan regne med flere skogbranner. Han minner om at Norge har tre ganger så mye kubikkmasse skog som for 100 år siden.

– Vi var griseheldige i sommer. I tillegg hadde brannvesenet meget god beredskap, sier Rolstad.