Norsk narkotiltalt kvinne frikjent i Spania

Spansk politi gjennomførte en omfattende politiaksjon i 2016 og pågrep til sammen ti personer på forskjellige steder på Kanariøyene. De pågrepne var mistenkt for blant annet smugling av 49 kilo kokain.

Politiet mente kvinnen var involvert i saken via sin partner, en sveitsisk mann i 50-årene, men selv har hun nektet for å ha noe med saken å gjøre, skriver VG.

– Hun avviser å ha noe som helst med denne saken å gjøre, og kjenner seg ikke igjen i tiltalen. Hun bekrefter at hun har hatt et forhold til den tiltalte mannen, men det er ingenting som knytter henne til saken, sa kvinnens advokat, Miguel Ángel Perez Diepa, til avisen under rettssaken.

Norsk kvinne narkotiltalt på Kanariøyene: Mistenkt for å være en del av et kriminelt nettverk

Frikjent på grunn av grove feil under etterforskningen

Verken kvinnen eller hennes advokat ønsker å kommentere dommen som påtalemyndigheten har varslet at de vil anke til spansk høyesterett.

I rettssaken som ble avsluttet rett før sommeren, la den spanske påtalemyndigheten ned påstand om 20 års fengsel og flere millioner kroner i bøter for den norske kvinnen.

Både nordmannen og de øvrige tiltalte er frikjent på grunn av grove feil under etterforskningen, ikke minst gjelder dette politiets telefonavlytting av noen av de tiltalte.