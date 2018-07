Hamas og Islamsk jihad opplyste lørdag at de har gått med på en våpenhvileavtale med Israel. De to gruppene opplyste at egyptiske meklere har klart å få på plass en avtale som avslutter ett døgn med rakettangrep fra Gazastripen og israelske luftangrep mot Gazastripen.

Egypts etterretningstjeneste og FNs spesialutsending Nicolai Mladinov meklet fram våpenhvilen, ifølge Hamas-kilder. Det melder også den israelske avisen Haaretz. Mladenov ankom grenseovergangen Erez mellom Gazastripen og Egypt for samtaler med Hamas, skriver avisen.

I morgentimene søndag lettet den israelske hæren (IDF) på restriksjoner som den hadde innført på israelsk side av grenseområdene ved Gazastripen.

Dagliglivet gikk søndag sin vante gang i lokalsamfunnene, skolene var åpne og restriksjoner som var innført mot at folkemengder samlet seg, er opphevet, skriver Jerusalem Post. Israel stengte også en populær badestrand som lå innenfor rekkevidde av angrep fra Gazastripen. Stranden er nå gjenåpnet.

Press på Hamas

Ifølge Haaretz godtok regjeringen i Jerusalem våpenhvilen lørdag kveld etter at Hamas og Islamsk jihad hadde gått med på den. Våpenhvilen omfatter stans i israelske luftangrep mot Gazastripen.

– Vi har påført Hamas et hardt og betydelig slag. Vår linje er klar: De som skader oss, blir påført skade av oss med stor styrke, sier statsminister Benjamin Netanyahu.

Egyptisk etterretning og Mladenov tilbrakte mesteparten av lørdag i samtaler med begge parter for å oppnå våpenhvilen, ifølge Haaretz. Egypt la press på Hamas og sa at dersom Hamas ikke stanser rakettangrepene, vil Israels svar bli kraftfullt og føre til en forverring av situasjonen på Gazastripen.

Israel avventer nå for å se om Hamas mener alvor med å overholde avtalen som er inngått, og om Hamas er i stand til å legge bånd på aktivister og ulike palestinske fraksjoner som kan ha interesse av å fortsette angrep.

– Bare det som skjer på bakken vil være avgjørende for hvordan vi vil svare videre, sier en høytstående embetsmann i israelsk etterretning.

Netanyahus budskap er tilsvarende.

– IDF har påført Hamas det største nederlaget siden 2014-krigen. Jeg håper de skjønner budskapet. Hvis de ikke gjør det, vil de innse det ved en senere anledning, sier Netanyahu, som slår tilbake kritikk fra blant annet sin utdanningsminister Naftali Bennett, som mener våpenhvilen ikke burde ha blitt inngått.

200 prosjektiler

Meldingen om våpenhvile kommer etter at Israel gjennomførte de mest omfattende luftangrepene på Gazastripen siden krigen i 2014.

Angrepene ble gjennomført som svar på at raketter og granater har blitt skutt mot Israel fra Gazastripen, og som svar på at drager og ballonger sendes opp fra Gazastripen og faller ned på israelsk side der de forårsaker branner.

Ifølge Jerusalem Post ble det mellom fredag ettermiddag og lørdag kveld skutt nærmere 200 prosjektiler, det vil si både raketter og granater, fra Gazastripen mot Israel.

Tre israelere, blant dem to barn, ble såret da en rakett traff et hus i byen Sderot. På Gazastripen ble to palestinere drept og 25 såret i luftangrep.

Tjukk røyk steg til værs flere steder på Gazastripen etter at Israel angrep mål som de sier hørte til militante palestinere, inkludert et fem etasjer høyt bygg som Israel mener Hamas brukte som et treningssenter.

Samtidig opplyste politi på Gazastripen søndag at en 35-åring og hans 13 år gamle sønn døde i en eksplosjon i et hus vest i Gaza by. 35-åringen skal ha tilhørt Fatah-bevegelsens væpnede fløy, Aqsa- brigaden. Eksplosjonen skyldtes trolig at noe gikk galt da 35-åringen skulle lage en bombe. En tredje person ble kritisk skadd, opplyser helsemyndighetene i Gaza by.

To tenåringer ble drept lørdag

Palestinske helsemyndigheter bekrefter overfor Al-Jazeera at to tenåringer omkom i israelske luftangrep på Gaza-stripen lørdag kveld.

De to guttene på 15 og 16 år døde av skadene de fikk etter luftangrepet over al-Kutaiba, vest i Gaza.

Det israelske luftforsvaret melder på Twitter at rundt 100 raketter og granater fra bombekastere ble avfyrt fra Gaza-stripen mot Israel. Luftforsvaret svarte med angrep mot «dusinvis av Hamas-mål».