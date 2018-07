Hamas' talsmann Hazem Qassem skriver i en epost lørdag at det er enighet om en våpenhvile. Israel har så langt ikke bekreftet dette.

Lokale medier siterer kilder i Hamas som sier at Egypts etterretningstjeneste og FNs spesialutsending Nicolai Mladinov meklet fram våpenhvilen.

Meldingen om våpenhvile kommer etter at Israel gjennomførte de mest omfattende luftangrepene på Gazastripen siden krigen i 2014. Det siste døgnet har også minst 90 granater og raketter blitt skutt mot Israel fra Gaza.

To palestinere er drept og 25 såret i lørdagens luftangrep mot Gazastripen, mens tre israelere ble såret da en rakett traff et hus i den israelske byen Sderot.

En israelsk militær talsmann ville ikke kommentere meldingene om en våpenhvile. Han ville bare si at hva Israel gjør, avhenger av hva som skjer på bakken.

Tjukk røyk steg til værs flere steder på Gazastripen etter at Israel angrep mål som de sier hørte til militante palestinere, inkludert en høyblokk som Israel mener at Hamas bruker som et treningssenter.