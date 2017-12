Spørsmålet er når krigen bryter ut, sier en talsmann for utenriksdepartementet i en uttalelse som ble offentliggjort av det statlige nyhetsbyrået KCNA, opplyser Reuters.

– Vi ønsker ikke krig, men viker heller ikke unna. Dersom USA skulle feilberegne vår tålmodighet og tenne lunten for en atomkrig, vil vi med vårt mektige atomarsenal sørge for at USA betaler en høy pris, heter det i uttalelsen.