Tysk politi har uskadeliggjorde mistenkelig pakke på julemarked i Potsdam

Den mistenkelige pakken ble funnet i byens sentrum, utenfor et apotek ved julemarkedet og en rekke butikker. Området ble evakuert og eksperter tilkalt for å undersøke gjenstanden.

Kort tid etter uttalte politiet at det dreide seg om en sprenglanding eller brannbombe som ble uskadeliggjort av spesialister. Men en sikkerhetsekspert sier til nyhetsbyrået AP at pakken inneholdt spiker og en form for pulbser og at det er uklart om dette var noe som reelt sett kunne eksplodere. Delstatsmyndighetene sier at det vil ta tid å analysere innholdet, og sier at det kan være en etterligning.

Beredskapsnivået rundt tyske julemarkeder er høyt etter fjorårets angrep i Berlin. Tolv mennesker ble drept og 56 ble såret da en tunisisk mann kjørte en lastebil inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidtplatz.