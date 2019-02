– Muren er veldig, veldig på vei, sa president Donald Trump onsdag kveld. Så la han til: – Vi bygger i dette øyeblikk.

De siste dagene har Trump gjentatte ganger sagt at muren på grensen mot Mexico allerede er under bygging. På folkemøtet i El Paso tirsdag sto han foran et kjempesvært banner med påskriften «Finish The Wall» – gjør ferdig muren.