NEW YORK (Aftenposten): Donald Trumps hjem i Florida ble ransaket av FBI mandag. Nyheten skaper voldsomme reaksjoner.

Hjemmet til USAs tidligere president Donald Trump ble ransaket av FBI mandag.

9. aug. 2022

Det var ekspresidenten selv som natt til tirsdag norsk tid meldte at FBI hadde gått til aksjon mot Mar-a-Lago, Trumps bolig i Florida.

Ransakingen skjedde i forbindelse med en etterforskning knyttet til graderte dokumenter ekspresidenten tok med seg da han forlot Det hvite hus i januar 2021. Det melder New York Times og flere andre amerikanske medier.

Hverken FBI eller justisdepartementet har uttalt seg om aksjonen, men ifølge Trump skal agentene blant annet ha åpnet en safe på eiendommen.

Den tidligere presidenten, som var i New York da ransakingen fant sted, raser mot rettssystemet og mot demokratene.

– Et slikt angrep kan bare finne sted i et ødelagt land i den tredje verden. Dessverre er USA nå blitt et slikt land, korrupt i en grad som ingen før har sett, skriver han i en uttalelse.

Trump-støttespillere samlet seg utenfor Mar-a-Lago mandag kveld.

Må godkjennes

Trump hevder at aksjonen er en politisk heksejakt for å nekte ham å stille til valg igjen. Men flere eksperter peker på at FBI ikke bare kan gjennomføre denne typen aksjoner uten videre.

Før en ransaking kan finne sted, må en ransakingsordre godkjennes av en føderal dommer. Blant annet skal det tas stilling til om det er «rimelig grunn» til å tro at aksjonen vil avdekke bevis på lovbrudd.

Det blir også pekt på at den sittende FBI-sjefen Christopher Wray ble utpekt av Trump og ikke Joe Biden, og at Det hvite hus ikke hadde kjennskap til aksjonen, før den ble gjennomført.

Å ransake hjemmet til en tidligere president, er uansett et svært uvanlig skritt å gå til.

– Vi har aldri sett noe lignende tidligere, skriver presidenthistoriker Michael Beschloss på Twitter.

Truer med granskning

På den amerikanske høyresiden er reaksjonene på FBI-aksjonen svært sterke.

– Jeg har sett nok, skriver republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

Han hevder Justisdepartementet brukes som en politisk våpen, og lover å slå hardt tilbake.

McCarthy ber justisminister Merrick Garland forberede seg på å bli gransket dersom republikanerne tar tilbake makten i Huset til høsten.

– Vi skal snu hver stein, skriver McCarthy.

Donald Trump meldte flytting til Mar-a-Lago i Florida i 2019.

Sinne mot FBI

Den offisielle Twitter-kontoen til republikanerne i justiskomiteen i Representantenes hus kom også med en rekke harde utfall mandag kveld.

– Hvis de kan gjøre dette mot en tidligere president, bare se for deg hva de kan gjøre mot deg, lyder en av meldingene.

I likhet med flere andre tok Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon til orde for å kutte overføringene til FBI.

– FBI oppfører seg som Gestapo, uttaler han i et intervju med Fox News.

– Defund the FBI, skriver den kontroversielle kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene på Twitter, med henvisning til bevegelsen på venstresiden som vil kutte i overføringene til politiet.

Etterforskes for mange forhold

Don Beyer, en demokrat fra Virginia, slår tilbake mot McCarthy og republikanerne. Beyer peker på at mange av Trumps støttespillere ikke sa et ord da Trump selv tok til orde for å straffeforfølge politiske motstandere.

– De snakker om Trump som om loven ikke gjelder for ham. Men lovene gjelder også for Trump, sier Beyer til Washington Post.

Det pågår en rekke etterforskninger og granskninger av Trump og selskapene hans.

– Trump har flere mulige veier til fengsel enn Al Capone hadde, skriver Steve Cohen, en demokrat fra Tennessee, på Twitter etter aksjonen mandag.

Tok bokser med dokumenter

Gjennom sommeren har spesialkomiteen som gransker angrepet på Kongressen 6. januar 2021, lagt frem nye detaljer om Trumps rolle. Hvorvidt han vil bli stilt for retten for noe av det som er kommet frem, er imidlertid ikke opp til komiteen, men Justisdepartementet.

Mandagens aksjon ser ikke ut til å være direkte relatert til 6. januar, men snarere til en annen sak som omhandler Trumps håndtering av graderte dokumenter.

Ifølge det amerikanske nasjonalarkivet tok Trump med seg mange bokser med dokumenter til Florida som han skulle ha gitt fra seg da han gikk av som president.

Nasjonalarkivet fikk tilbake 15 bokser fra Trump i januar i år, men det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til saken. Det er heller ikke kjent hvorfor FBI gikk til aksjon akkurat nå.

