Kamphandlinger ved Europas største kjernekraftverk i natt. Norske strålemyndigheter følger situasjonen nøye.

Russiske soldater skal ha tatt kontroll over Ukrainas og Europas største kjernekraftverk. Natt til fredag førte kamper til brann ved anlegget. Men selve reaktorene skal ikke være skadet. - På linje med galskap å angripe på denne måten, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Dette bildet, som er tatt fra en overvåkingsvideo fra kraftverket, viser brannen ved et av anleggets bygninger i natt.

4. mars 2022 08:14 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Hele verden fikk seg natt til fredag en støkk da det ble meldt om harde kamper ved Ukrainas og Europas største kjernekraftverk.

Bilder fra et overvåkingskamera viste stridsvogner, skyting med sporlysammunisjon og at det oppsto brann i kjøretøy eller bygningene ved kraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar.

Situasjonen var natt til fredag uoversiktlig og det var lenge frykt for at brannen hadde tilknytning til en av de seks atomreaktorene på kraftverket, som altså er Europas største.

Brannmenn som rykket til stedet, ble beskutt og kunne ikke starte å slukke brannen, ifølge ukrainske myndigheter. Ikke før det var gått rundt fire timer, ble brannen slukket. Ingen ble skadet, ifølge nødetatene.

Norske myndigheter: – Alvorlig situasjon

I Norge er det Direktorater for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som er ansvarlig myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet.

De karakteriserer situasjonen ved atomkraftverket i Zaporizhzhia som alvorlig. Fredag morgen skriver de på sine nettsider at det pågår harde kamper i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina.

Ukrainske myndigheter har meldt om skader på anlegget.

Russiske soldater skal ha tatt seg inn i administrasjonsbygningen.

Det er skadede personer ved anlegget.

Men DSA har også beroligende nyheter:

Selve reaktorene ved anlegget skal ikke være skadet.

Ukrainske myndigheter melder at den nukleære sikkerheten fortsatt er intakt.

Det er ikke registrert forhøyede strålenivåer i området.

DSA har tilgang til ukrainske og europeiske målestasjoner, disse viser ikke forhøyede nivåer.

Været er også fordelaktig. DSA har løpende kontakt med Meteorologisk institutt. Et lavtrykk over Det kaspiske hav gir nordlig og nordvestlig vind over Ukraina. Et eventuelt utslipp ved Zaporizhzhia kjernekraftverk vil ikke berøre Norge de neste 48 timene.

Kriseutvalget for atomberedskap ble samlet klokken 07.00 fredag morgen. En times tid senere var møtet over.

Fakta Fakta om Zaporizjzja-kraftverket * Ligger utenfor byen Zaporizjzja sør i Ukraina, langs elva Dnipro. * Europas største kjernekraftverk, med seks reaktorer. Første ble satt i drift i 1985. * Produserte 34,2 terawattimer strøm i 2012. * Har vært i sentrum for kamper mellom russiske og ukrainske styrker torsdag og fredag. (Kilde: SNL) Vis mer

Støre: – På linje med galskap

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer angrepen ved atomkraftverket Zaporizjzja, og sier til NRK at angrepet som førte til brannen, er på linje med galskap.

Støre sier Norge følger med på utviklingen ved Europas største kjernekraftverk og sier beredskapen er god. Det er ikke bekymring for atomnedfall i Norge pr. nå.

– Hvis det skulle skje en ulykke, vil det ta omtrent 48 timer før det kommer til Norge, sier han til NRK.

Samtidig understreker han at hendelsen viser krigens totalt uakseptable karakter.

– Det blir jo nok en kraftig fordømmelse. Dette er jo på linje med galskap å angripe på denne måten, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer angrepene ved atomkraftverket.

Varslet om mulig katastrofe

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba natt til fredag de russiske styrkene om umiddelbart å stanse skytingen i området.

– Den russiske hæren skyter fra alle kanter mot Zaporizjzja-kraftverket, det største atomkraftverket i Europa. Brann har allerede brutt ut. Hvis det eksploderer, vil det være ti ganger større enn Tsjernobyl! Russerne må straks stoppe ildgivningen og tillate brannmenn å etablere en sikkerhetssone, skrev Kuleba på Twitter.

Men i ettertid skal altså russiske styrker ha tatt kontroll over kjernekraftverket.

Zaporizjzja er Europas største atomkraftverk. Dette bildet er tatt i 2009. er Europas største atomkraftverk. Dette bildet er en skjermdump fra en video publisert på kraftverkets YouTube-kanal tatt i 2020.

IAEA: Ikke forhøyede nivåer

Først nærmere to timer etter at de første brannmeldingene ble kjent, kom det klarhet i at det ikke var fare for radioaktive utslipp. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA opplyste da at det har vært i kontakt med ukrainske myndigheter som kunne opplyse at det ikke var målt forhøyede nivåer av radioaktivitet etter brannen i kraftverket.

Hendelsen har likevel vakt betydelig internasjonal oppsikt og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var i dialog med en rekke statsledere verden over i løpet den tiden det var helt uavklart hvilken mulig katastrofe en kunne stå overfor dersom en brann i selve kraftverket var blitt utløst av de russiske soldatene.

Zelenskyj var blant annet i kontakt med president Joe Biden, den britiske statsministeren Boris Johnson, Tysklands statsminister Olof Scholz og den polske presidenten Andrzej Duda.

– Vi må advare – aldri har noe land skutt mot kjernefysiske reaktorer, bortsett fra Russland. For første gang i historien har et terroristland sunket så lavt som å bruke atomtrusler, skrev Zelenskyj før nyheten kom om at brannen var under kontroll og ikke hadde rammet en av de seks reaktorene i anlegget.

Boris Johnson reagerte svært skarpt på angrepet mot kjernekraftverket og anklager Putin for å sette hele Europa i fare. I en uttalelse fra Downing Street natt til fredag går det frem at Johnson vil be om et hastemøte i Sikkerhetsrådet om situasjonen.

Reaktor stengt

Det ble meldt om kamper ved kraftverket allerede torsdag ettermiddag. Kraftverket står for rundt en femtedel av Ukrainas samlede kraftproduksjon, og består av seks reaktorer. De første opplysningene om brann kom fra lokale medier rundt klokken 2 natt til fredag, og blant annet fra ordføreren i byen, om at det da var en brann ved reaktor 1.

Ifølge talsmann Andriy Tuz ved Zaporizjzja-kraftverket ble brannmenn på stedet da skutt mot og de kunne derfor ikke komme nær nok til å slukke flammene.

Tuz sa til ukrainsk TV at reaktoren hvor det brant ikke er drift, men stengt for vedlikehold. Den inneholder like fullt radioaktivt brensel.

IAEA ber om stans i krigshandlinger

Tidligere torsdag ba Det internasjonale atomenergibyrået IAEA Russland om å øyeblikkelig å stanse alle krigshandlinger ved Ukrainas atomkraftverk. Etter meldingene om brannen natt til fredag meldte IAEA at de var i kontakt med ukrainske myndigheter om situasjonen.

– IAEAs generaldirektør Rafael M. Grossi har snakket med Ukrainas statsminister Denys Sjmygal om den alvorlige situasjonen ved Zaporizjzja-kraftverket og appellerer til stans av maktbruk og advarer om alvorlig fare hvis reaktorer blir truffet, skriver IAEA på Twitter.

Forsker maner til ro: Atomkraftverk kan tåle angrep

Ukrainske kjernekraftverk er godt rustet for å tåle angrep, opplyser den danske forskeren Bent Lauritzen til Ritzau.

Lauritzen er seksjonsleder for strålingsfysikk ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

– Selv om angrepet kan vekke bekymring, skal man ikke få katastrofetanker. Som utgangspunkt er de ukrainske atomkraftverkene nemlig motstandsdyktige, fastslår professoren.

Ifølge Lauritzen er atomkraftverkene bygd med omfattende sikkerhetssystemer.

– De har vesentlig høyere sikkerhet enn Tsjernobyl hadde. De har en reaktorbeskyttelse som skal forhindre at radioaktive stoffer slipper ut. Verkene er bygd for å kunne tåle at et mindre fly styrter ned i reaktoren uten at det forårsaker radioaktive utslipp, sier han.

Forhøyede verdier ved Tsjernobyl-anlegget

DSA skriver på sine nettsider at Ukraina har fire kjernekraftverk med tilsammen 15 reaktorer i drift.

Over 50 prosent av Ukrainas energiforsyning kommer fra landets kjernekraftverk.

Det er målt forhøyede verdier av radioaktivitet rundt Tsjernobyl-anlegget, skriver DSA. Dette ligger like ved grensen til Hviterussland. Også her har russerne tatt kontroll over anlegget.

– De rapporterte nivåene vil ikke medføre helsemessige konsekvenser per nå. Hvis vindretningen vender mot Norge, vil det kunne bli målt svært lave nivåer av radioaktivitet også her. Det vil ikke utgjøre fare for liv, helse eller miljø.

Russiske styrker har tatt kontroll over Tsjernobyl-kraftverket, som var åsted for verdens verste atomkatastrofe i 1986. Her ses kraftverket i bakgrunnen for den fraflyttede byen Pripiat. Et område i en radius på 30 kilometer fra kraftverket ble evakuert etter katastrofen i 1986.

Flere mulige scenarioer

Dette er de mulige farlige situasjonene som ifølge norske myndigheter kan oppstå i Ukraina: