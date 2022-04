HRW anklager Russland for krigsforbrytelser mot sivile

Russiske styrker har begått krigsforbrytelser mot sivile i Ukraina, blant annet voldtekter og vilkårlige henrettelser, ifølge Human Rights Watch (HRW).

Ukrainske soldater ved liket av en mann i sivile klær, som ble funnet da de rykket inn i den tidligere russisk-okkuperte Kyiv-forstaden Butsja lørdag.

NTB

Nå nettopp

Menneskerettighetsorganisasjonen har intervjuet ti ofre, øyenvitner og innbyggere i områder som er okkupert av russiske styrker og tegner et brutalt bilde av situasjonen.

– De tilfellene vi dokumenterer, utgjør ubeskrivelig, bevisst grusomhet og vold mot sivile ukrainere, sier Hugh Williamson, som leder HRWs virksomhet i Europa og Sentral-Asia.

– Voldtekt, drap og andre voldshandlinger mot mennesker som er i de russiske styrkenes varetekt, bør etterforskes som krigsforbrytelser, sier han.

Fra kloss hold

Human Rights Watch har blant annet dokumentert hvordan russiske styrker 4. mars tok fem ukrainske menn til fange i Kyiv-forstaden Butsja. De fem ble tvunget til å knele ved veien, og T-skjortene deres ble deretter trukket over hodet på dem. Deretter ble den ene av mennene skutt fra kloss hold.

I landsbyen Starji Bykiv i Tsjernihiv-regionen ble seks ukrainske menn tatt til fange 27. februar og deretter skutt og drept, ifølge moren til den ene av mennene.

I Landsbyen Vorzel nordvest for Kyiv kastet russiske soldater en røykgranat ned i en kjeller og skjøt en kvinne og en 14 år gammel gutt da de flyktet ut. Gutten ble drept på stedet og kvinnen døde ifølge vitner to dager senere.

Voldtatt

Én kvinne fortalte til Human Rights Watch at hun gjentatte ganger ble voldtatt av en russisk soldat på en skole der hun og familien hadde søkt dekning.

Mange av de intervjuede fortalte også hvordan russiske soldater plyndret mat, ved, klær, bensin og gjenstander.

– Russland har plikt til å etterforske forbrytelser begått av landets soldater. Offiserer må forstå at de ved å lukke øynene for drap og voldtekt begått av soldater under deres kommando, selv blir personlig ansvarlige for krigsforbrytelser, sier Williamson.