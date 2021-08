Nordmenn avbrøt evakueringen fra Kabul etter skremmende opplevelser

Organisasjonslederne Kaisa Markhus og Terje Watterdal måtte avbryte forsøket på å evakuere fra Kabuls flyplass etter det de beskriver som skremmende scener.

Det har vært svært kaotisk ved Kabuls internasjonale flyplass, her avbildet tirsdag ettermiddag.

17. aug. 2021 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

De to forteller til NRK om at det ble skutt med skarpt, kastet røykgranater og at folk ble utsatt for seksuell trakassering i kaoset som rådet på Kabuls internasjonale flyplass.

– Jeg har aldri vært redd her, før i dag, sier Kaisa Markhus, som er landdirektør i Ascend Athletics.

Skudd og seksuell trakassering

Sammen med Watterdal, som er landdirektør for Afghanistankomiteen, avbrøt hun forsøket på å komme seg ut av Kabul.

– Det ble skutt stadig mer med skarpt. Jeg har vært til og fra i Afghanistan siden sist gang Taliban styrte, og i mange lite hyggelige situasjoner før, men dette er nok det farligste jeg har vært med på, sier Watterdal.

Terje Watterdal, landdirektør for Afghanistankomiteen, måtte tirsdag avbryte evakueringen fra Kabul.

– Kvinnene ble seksuelt trakassert, og det ble for så vidt jeg også. Det var hender overalt fra folk som presset, hender på steder der fremmede hender ikke skal være. Det er trolig kriminelle som var der for å utnytte situasjonen for å trakassere og stjele, sier Watterdal.

De to har nå kommet seg i sikkerhet i Kabul, og blir værende der til de er sikre på at de trygt kan komme seg ut av landet.

Vet ikke hvor mange nordmenn som er i Afghanistan

Utenriksdepartementet opplyser tirsdag kveld at det jobbes aktivt for å evakuere afghanerne som var ansatt ved ambassaden i Kabul. Sammen med familiene sine skal de fraktes til Norge.

– Situasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og utvikler seg raskt, sier pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad til Aftenposten.

Hun sier at UD ikke vet hvor mange nordmenn som fortsatt oppholder seg i Afghanistan, men at de har kontakt med «mange norske borgere som er i en vanskelig situasjon».

Simenstad vil ikke si hvor mange det dreier seg om.

Hun påpeker at norske myndigheter har frarådet reiser til og opphold i Afghanistan siden 23. mars 2018.

– Siden 4. august i år har vi også oppfordret norske borgere til å forlate landet. Vi oppfordrer alle norske borgere i Afghanistan til å registrere seg i reiseregistrering.no for å motta informasjon fra Utenriksdepartementet.

Så lenge ambassaden i Kabul er stengt, har ikke UD anledning til yte konsulær bistand til norske borgere i Afghanistan.

Alle som forsøker å kontakte ambassaden, blir henvist videre til Utenriksdepartementet i Oslo, opplyser Simenstad.