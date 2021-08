Bidens oppslutning raser, men én ting gir presidenten grunn til håp

NEW YORK (Aftenposten): Meningsmålinger viser et kraftig fall i Joe Bidens popularitet. Presidenten gjør alt han kan for å endre debatten om Afghanistan.

Joe Biden forsvarer uttrekkingen fra Afghanistan. – Ideen om at man på et vis kunne dratt ut uten at det hadde blitt kaos, den tror jeg ikke stemmer. Jeg vet ikke hvordan det skulle skjedd, sa han til TV-kanalen ABC onsdag denne uken.

Forrige fredag mente 53 prosent av amerikanerne at Joe Biden gjorde en god jobb som president, ifølge en meningsmåling fra Ipsos.

Tre dager senere viste en ny måling fra samme byrå at oppslutningen hadde falt med hele 7 prosentpoeng.

I mellomtiden hadde Taliban tatt kontrollen over Afghanistans hovedstad. Landets ledere hadde flyktet, og vestlige land hadde satt i gang en kaotisk hasteevakuering av egne borgere.