Tornado i Tyskland og hetebølge i Spania. Ekstremvær rammer flere land i Europa.

Men kontrastene kunne ikke vært større.

To lastebiler er blåst over ende etter stormen i byen Paderborn i Tyskland. Minst 30 mennesker ble skadet av tornadoen som feide gjennom byen.

Nå nettopp

Fredag feide en tornado gjennom den vesttyske byen Paderborn. Vinden blåste vekk tak og veltet trær. Restene ble sendt flere kilometer av gårde.

Minst 30 mennesker ble skadet, ifølge politiet i Paderborn. Ti av dem alvorlig.

Myndighetene anbefaler folk å holde seg inne. Resten av landet opplever kraftig regn og hagl.

Byen Lippstadt ble også hardt skadet av tornadoen:

Samtidig forbereder andre europeiske land seg på varmerekorder. I Spania ventes nå en hetebølge av «ekstraordinær intensitet».

42 grader og fare for støvstorm

Lørdag er temperaturen i deler av Spania ventet å overstige 42 grader. Det er mellom 10 og 15 grader over gjennomsnittet for sesongen, skriver The Guardian.

Spania står overfor en av de varmeste Mai-månedene på årevis, ifølge landets meteorologiske institutt Aemet. Årsaken skal være en varm, tørr luft som blåser inn fra Afrika. Den bærer også med seg støv fra Sahara.

Det bekymrer spanske myndigheter. De har nå aktivert sin nasjonale plan for unormalt høye temperaturer. Folk blir anbefalt å holde godt øye med barn, gravide og eldre, samt kronisk syke mennesker.

En talsperson for Aemet advarer om «ekstrem risiko» for skogbrann i de særlige, sentrale og nordøstlige delene av landet. Han sier også at Spania kan forvente en ny støvsky fra Sahara.

Han ber derfor folk om å være oppmerksom på støv i luften. Det vil gir redusert luftkvalitet.

Støvskyer fra Sahara gjør ofte himmelen oransje-aktig. Bildet er fra London i 2017.

Høye temperaturer flere steder

Støvet fra Sahara er også ventet å blåse over Storbritannia, skriver The Guardian. Tirsdag opplevde landet den varmeste dagen så langt i år, med en makstemperatur på 27,5 grader.

Også Frankrike opplever unormalt høye temperaturer. De siste 38 dagene har de vært over gjennomsnittet. I flere byer sør i landet er de rekordhøye.

Temperaturene i Frankrike møter ikke den tekniske definisjonen på en hetebølge. De skaper likevel store problemer, spesielt for landets bønder. Mai er blant annet en helt avgjørende tid for hveteavlingene.

Også India og Pakistan har opplevd rekordhøye temperaturer i april og mai. En fersk studie fra Storbritannias nasjonale værtjeneste peker på at sannsynligheten for ekstremvær i disse landene øker. Klimaendringer gjør det 100 ganger mer sannsynlig.