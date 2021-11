Bilen kjørte inn i skolekorps og dansegruppe for unge. – Holdt hodet til en liten jente i hånden.

Barn og voksne danset og spilte i korps da bilen traff dem. Et helt lokalsamfunn ble vitne til hendelsen.

Folk hadde tatt med egne stoler for å se juleparaden søndag ettermiddag. Mandag er gatene i Waukesha fremdeles fulle av dem.

9 minutter siden

Minst fem døde og mer enn 40 ble skadet da en rød bil i full fart kjørte inn i en juleparade i Waukesha i Wisconsin.

På videoer i sosiale medier, blant annet fra en direktesending fra paraden, kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og inn i folk fra et korps som spilte i paraden.

Ifølge en reporter fra lokalavisen Milwaukee Journal Sentinel løp flere inn i byens butikker mens de skrek og gråt rett etter hendelsen.

Corey Montiho, et styremedlem i skoledistriktet i Waukesha, var på restauranten Mainstream Bar & Grill da han hørte at datterens danselag ble truffet.

Kort tid etter var det ifølge ham sko, mennesker og sølt kakao overalt.

– Jeg måtte gå fra den ene sammenkrøllede kroppen til den andre for å finne henne. Min kone og to døtre ble nesten truffet. Vennligst be for alle. Vennligst be. Familien min er trygg, men mange er det ikke, sier han til lokalavisen Milwaukee Journal Sentinel.

Montiho sier også at han holdt hodet til en liten jente i hånden som blødde ut av ørene.

Folk søkte tilflukt i byens butikker rett etter at bilen kjørte inn i toget.

Ble forbikjørt av bilen

Chris Germain er deleier i et dansestudio Waukesha. 70 av studioets medlemmer var med i paraden, blant annet Germains datter.

Han forteller at han kjørte ved paraden da en mørkerød SUV «bare skjøt forbi oss».

En politibetjent løp etter bilen, ifølge Germain.

– Det lå små barn over hele veien. Politibetjenter og helsepersonell gjorde førstehjelp på flere, sier han.

Deretter hoppet Germain ut av sin egen bil for å få jentene han hadde med seg i sikkerhet.

Medlemmer av dansegruppen «Milwaukee Dancing Grannies», en gjeng bestemødre i alderen 50–75 år som ukentlig møtes for å øve til parader som den i går, ble også truffet.

Det bekrefter de på sin Facebookside:

– Vi venter på beskjed om hvordan det står til med dem. Vennligst hold bestemødrene, skadde og dem som var vitne til den forferdelige hendelsen i dine tanker og bønner, står det i Facebook-innlegget.

– Motbydelig

Ordfører Shawn Reilly kaller hendelsen for «forferdelig og meningsløs.»

Statsadvokat i Wisconsin Josh Kaul har tvitret om det som har skjedd:

– Det er motbydelig, og jeg er helt sikker på at de ansvarlige vil stå rette for det de gjorde», skriver han.

Statsminister Joe Biden er også orientert om hendelsen.

På sin Twitterside oppfordrer kommunen lokalsamfunnet om å være sammen for å sørge over skadede og døde.