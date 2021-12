Trump og Obama var uenige om det meste. Men begge presidentene får skylden for at USA taper denne kampen.

For mannen i gata er kobolt viktig for å holde liv i elbilen. For USA og Kina er det en viktig brikke i et storpolitisk maktspill. Nå er vinneren kåret.

Barnearbeid er vanlig i mange av Kongos gruver. Arkivbildet viser gutter som graver etter gull.

Den kinesiske forretningsmannen fikk trolig hjelp med bagasjen da han gikk ut av en bank i Kinshasa i Kongo 5. juli 2018.

I veskene bar han en verdifull last. Rent konkret 13.624 sedler pålydende 100 dollar. Pluss 10.001 sedler på 50 dollar. Og 43.000 mindre sedler.