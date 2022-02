Verden Myanmar Telenor håpet å beskytte sine 18 millioner kunder. Nå kan de ha satt dem i stor fare.

Telenor nekter å slette brukerdata om kundene sine før datterselskapet i Myanmar blir solgt. Kjøperen har tette bånd til militærjuntaen som styrer landet.

37 minutter siden

Symbolet har vært utbredt over hele Myanmar helt siden militærkuppet for et år siden: Tre fingre i været betyr motstand mot regimet. Akkurat som i bok- og filmserien The Hunger Games, der gesten er hentet fra.

I sosiale medier dukker det stadig opp bilder av folk som protesterer stille på denne måten. Blant dem: en gruppe ungdommer i Dawei, like ved grensen til Thailand, helt sør i Myanmar.

Og de holdt ikke bare tre fingre i været. De holdt også opp plakater med et budskap til norske Telenor:

«Ikke støtt militærjuntaen!»

«Ikke selg dataene våre!»

«Telenor – respekter menneskerettighetene!»

Demonstrantene er ikke alene. Mange reagerer kraftig på hva Telenor er i ferd med å gjøre med kundene sine i Myanmar.

Her er ni spørsmål og svar om Telenors trøbbel: