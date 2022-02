Anstrengt i Sikkerhetsrådet: USA legger frem oppskriften de tror Russland vil bruke til å angripe Ukraina

NEW YORK (Aftenposten): Den spente situasjonen i Ukraina var tema i FNs sikkerhetsråd torsdag.

– Dersom Russland ønsker fred, kan den russiske regjeringen kunngjøre i dag, uten tvetydighet, at de ikke har noen planer om å invadere Ukraina, sa USAs utenriksminister Antony Blinken i FNs sikkerhetsråd torsdag.

17. feb. 2022 18:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Denne krisen påvirker hvert eneste land i verden direkte. Grunnleggende prinsipper er truet, som prinsippet om at et land ikke kan endre et annet lands grenser med makt, sa USAs utenriksminister Antony Blinken.

Han hadde på kort varsel kunngjort at han ville reise fra Washington til New York for å tale i Sikkerhetsrådet.