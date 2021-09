Da Putin stemte digitalt, ble det bråk om klokken hans

Presidentens parti får stort flertall. I videoen som viser Putin stemme, var det flere ting som ikke stemte.

President Vladimir Putin stemte digitalt i parlamentsvalget i Russland.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

20. sep. 2021 18:19 Sist oppdatert 13 minutter siden

Russerne har valgt ny nasjonalforsamling. For første gang kunne de stemme digitalt i syv regioner. President Vladimir Putin gjorde det. Da bilder og video av dette ble publisert, var det mange som reagerte.

Videoen viser at Putin stemmer på en datamaskin. Problemet er at han ikke har noen mobiltelefon. For å stemme digitalt, trenger man et russisk sim-kort. Uten det får man ikke stemt.

Putin stemte fredag 17. september, men klokken hans viser datoen 10. Det var én uke før valget startet. Da var det ikke mulig å stemme. Senere kom presidenten med en mulig forklaring.