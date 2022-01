Flere hundre IS-krigere gjorde opprør nord i Syria. Er terrorgruppen på vei tilbake?

ISTANBUL (Aftenposten): Fengselet ble beskrevet som en tikkende bombe. Eksperter er ikke overrasket over å se at IS styrker seg igjen.

SDF-soldater går dør til dør på jakt etter IS-krigere i byen Hasaka nordøst i Syria.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

26. jan. 2022 20:52 Sist oppdatert nå nettopp

Flere hundre IS-krigere stormet forrige torsdag et fengsel nordøst i Syria. Der satt minst 3500 IS-medlemmer som ble tatt til fange da terrorgruppen ble nedkjempet i 2019.

Ghwayran-fengselet styres av de kurdiske selvstyremyndighetene, som kontrollerer denne delen av Syria.