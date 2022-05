Boris Johnson legger opp til full krangel – igjen

Taperne i det nordirske valget nekter å bidra til en ny regjering. Det kan utløse full konfrontasjon mellom Boris Johnson og resten av Europa.

Boris Johnson fotografert under tirsdagens trontaledebatt. Samme dag varslet han en tøffere tone mot EU.

Valgresultatet i Nord-Irland kan gjøre konflikten mellom Storbritannia og EU verre enn på lenge. EU truer allerede med full handelskrig.

Problemet er brexitavtalens «protokoll» om handelen mellom Nord-Irland og republikken Irland.

Valget endte med seier for det katolske partiet Sinn Féin. Michelle O’Neill er klar for å bli Nord-Irlands første katolske regjeringsleder.

Men valgtaperen stikker kjepper i hjulene for henne.

Uten støtte fra det nest største partiet, Democratic Unionist Party (DUP), kan det ikke dannes ny regjering i Belfast.

Stiller umulige krav

Fredsavtalen i Nord-Irland fra 1998 kalles gjerne Langfredagsavtalen. Den legger opp til maktdeling. Provinsen skal ha en førsteminister fra det største partiet. Han eller hun må dele makten med en viseførsteminister fra det nest største.

Nå nekter DUP å bidra til regjeringsdannelsen. For å være med, krever de at brexitavtalen endres. De hevder at Nord-Irland isoleres fra resten av Det forente kongeriket. Det skyldes avtalen som regulerer handel mellom Storbritannia, Nord-Irland og EU. (Se faktaboks.)

Både EUs ledelse i Brussel og flere regjeringssjefer har gitt klar beskjed om at det ikke kommer på tale.

Statsminister Boris Johnson sier nå at han vil endre avtalen på egen hånd, om ikke EU viser større kompromissvilje. Slike trusler vekker sterke reaksjoner i EU.

Fakta Nord-Irland-protokollen Etter at britene stemte for å forlate EU i 2016, måtte det forhandles nye handelsavtaler. Britene forlot EUs indre marked. Det innebærer at varer som krysser grensen, må inspiseres og tollklareres. Dette skapte store problemer i handelen mellom republikken Irland og Nord-Irland. Varetransporten over denne grensen er veldig stor. Som en del av «langfredagsavtalen» om fred mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland, skal det ikke være en synlig grense mellom republikken og den britiske delen av øya. Stikk i strid med løftene sine, måtte statsminister Boris Johnson finne seg i at varer som transporteres mellom Nord-Irland og Storbritannia (England, Skottland og Wales), kontrolleres i nordirske havner. Til gjengjeld kan varer fraktes uten kontroll fra Nord-Irland og inn i EU. Vis mer

Truer med handelskrig

For Johnson er avtalen om handel mellom Irland og Nord-Irland et sårt punkt. Under brexit-forhandlingene lovet han gang på gang at handelen mellom Nord-Irland og resten av kongeriket skulle fortsette som før.

Han led et bittert nederlag i forhandlingene med EU. Siden har han truet med å bryte avtalen flere ganger.

Både i EU-hovedkvarteret i Brussel og i medlemslandenes hovedsteder er reaksjonene sterke.

– Ingen kan på egen hånd avlyse, bryte eller på noen måte angripe en avtale vi er enige om, sier Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Den belgiske statsministeren Alexander De Croo gjentok EUs advarsler om at Johnson kan utløse en handelskrig dersom han gjør som han sier.

I Brussel reagerte Maros Sefcovic, EU-kommisjonens visepresident med ansvar for Brexit.

– Helt fra begynnelsen har EU utrettelig arbeidet med forslag til kreative og bærekraftige løsninger, sa han.

Ifølge Sefcovic har kommisjonen forsøkt å vise i praksis hvordan man skal løse problemer. Britene gjør det motsatte, mener han:

– Protokollen er en hjørnestein i avtalen om brexit. Den er en internasjonal avtale. Å reforhandle den, er ikke mulig. I dette spørsmålet står EU helt samlet, sa han.

Michelle O’Neill vant valget, men må vente med å danne regjering.

Endre praksis, ikke avtalen

EU forsøker å roe ned britene. De lover redusert byråkrati ved tollbehandlingen. Unionen kan også gå med på å diskutere hvilke varer som må innom obligatorisk kontroll.

For DUP og Johnson er ikke dette nok. De mener fortsatt at «grensen i Irskesjøen» isolerer Nord-Irland fra resten av kongeriket.

Valgvinner Michelle O’Neill avviser alle forsøk på å svekke avtalen med EU.

– Jeg snakket med Boris Johnson. Jeg gjorde det veldig klart at denne dullingen med DUP og opptrappingen i retorikken ikke bidrar til den stabiliteten folket her ønsker seg. Folket blir straffet på grunn av det den britiske regjeringen gjør i samarbeid med DUP, sa hun.