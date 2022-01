Syv omkom og tre er savnet etter at klippe raste over turistbåter i Brasil

Minst syv mennesker er døde og tre savnet etter at et fjellparti raste ut fra en klippevegg og traff flere små båter på en innsjø i Brasil.

Uten forvarsel raste den digre klippen ut mot flere småbåter som var på det populære turiststedet i Brasil.

NTB-AP-AFP

35 minutter siden

Lørdagens ulykke skjedde på Furnas-innsjøen i delstaten Minas Gerais.

Videoer på Twitter og andre sosiale medier viser hvordan turister kjører rundt i små båter på innsjøen nær en fjellvegg da et stort parti plutselig løsner og faller ned i innsjøen.

Flere av båtene ble truffet av steinmassene, og 32 er skadd. Ni av dem er blitt lagt inn på sykehus.

Sjefen for brann- og redningsetaten i Minas Gerais sa tidlig at så mange som 20 kunne være savnet, men tallet ble kraftig nedjustert etter at det ble klart at en god del hadde klart å ta seg til sykehus på egen hånd.

Letearbeidet i innsjøen er satt på vent over natta av sikkerhetsårsaker, men andre letemannskaper fortsatte letingen sent lørdag kved.

Innsjøen Furnas er et populært reisemål og ligger om lag 420 kilometer nord for São Paulo.

Det har vært kraftig regn i området, og tjenestemenn sier det trolig var årsaken til at steinblokken løsnet.