Hverken Russland eller USA viker en tomme. Hva kan egentlig komme ut av møtene denne uken?

Faren for krig er like stor, men det er positivt at USA og Russland snakker sammen, mener eksperter.

Russiske styrker øver i grenseområdene mot Ukraina i fjor høst. Russland har oppmarsjert store styrker og tungt militært utstyr i området.

De siste dagene har den sveitsiske byen Genève vært som en diplomatisk boksering:

Russland versus USA, Ukraina og Nato.