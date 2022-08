Advarte mot det verste før den store feiringen. Var Putins angrep så ille som ventet?

Onsdag markerte Ukraina uavhengighetsdagen. Det gikk både verre og bedre enn fryktet.

Folk går gjennom hovedgaten Khreshchatyk i sentrum av Kyiv på uavhengighetsdagen den 24. august. I fjor hadde Ukraina en militær parade i gaten. I år markerte de dagen ved å sette opp ødelagte russiske stridsvogner.

22 minutter siden

Konsert. Militær parade. Flaggheising. Fest og sang. 24. august i fjor feiret tusenvis av ukrainere landets uavhengigsdag.

Årets markering så ganske annerledes ut. Det var forbudt å samle store folkemengder. Offisielle arrangementer var avlyst. Portforbudet ble strammet inn i en rekke byer. Beskjeden var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var klar:

Hold dere inne. Hvis dere vil feire, kan dere gjøre det med middag med familien hjemme. Søk dekning når dere hører luftalarmen.

Når, ikke hvis, lød advarselen. Den viste seg å stemme. Luftalarmen som advarer landets innbyggere mot russiske missiler ulte i hele Ukraina på uavhengighetsdagen. Totalt gikk den av 189 ganger i løpet av én dag.

Det var som forventet. Ukrainske og amerikanske myndigheter varslet på forhånd at Russland ville gjennomføre store angrep. Amerikanske borgere ble bedt om å forlate landet.

Hvordan gikk det?

Tydelige advarsler

– De hater oss. Så de vil øke antall missilangrep mot flere av byene våre den 23 og 24. august. Kyiv vil uten tvil være på listen over disse byene.

Det uttalte Zeleneskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak i forkant av uavhengigsdagen. Det stemte ikke. Kyiv ble ikke angrepet på den store dagen, advarsler til tross. Men i en rekke andre byer smalt det. Ukraina har 24 regioner, kalt oblaster. Ni av dem ble angrepet på uavhengighetsdagen, skriver den ukrainske nettavisen Suspilne.

På formiddagen ble Mala Danylivka utenfor storbyen Kharkiv bombet av artillerigranater. Private hjem og infrastruktur ble truffet. To personer ble skadet.

To missiler ble skutt mot Khelmnytsky. Instrastruktur ble truffet. Vinduer og dører i private hjem og på en skole i nærheten ble ødelagt. Tre personer ble skadet, skriver Suspilne.

Utover ettermiddag var det roligere. Flere ukrainere håpet det verste var over. At advarselen om store angrep ikke ville vise seg å stemme.

Så smalt det for alvor på kvelden.

22 drept, 50 skadet

Togstasjonen i landsbyen Chapline øst i Ukraina ble truffet av et missil. Russland bekrefter at de sto bak angrepet.

I en uttalelse skriver landets forsvarsdepartement en uttalelse at over 200 ukrainske tjenestemenn ble satt ut av spill, og at mye militærutstyr på vei til slagmarken i Donbas ble ødelagt. Dette er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Ifølge ukrainske myndigheter skjedde noe helt annet.

25 personer ble drept. Blant dem var to barn, ifølge lokale myndigheter. En seks år gammel gutt døde i en bilbrann ved stasjonen. Letemannskap fant en 11-åring død under restene av et hus som kollapset, ifølge Kirilo Tymoshenko, en av Zelenskyjs rådgivere.

11-åringens far fotografert etter angrepet som drepte sønnen.

Et stort krater var igjen på åstedet etter angrepet.

I tillegg ble 50 personer skadet.

Angrepet mot togstasjonen rystet landet. Ikke siden midten av juli i Vinnytsia i Vest-Ukraina er så mange sivile blitt drept i ett angrep. Litt over to mil sør for Chapline ligger Pokrovsk. Landsbyen er et viktig knutepunkt for sivile som fremdeles evakueres fra Donbas-regionen. Der rykker russiske styrker svært sakte frem.

Kort oppsummert var russiske angrep i Ukraina noe mer intenst på uavhengighetsdagen. Likevel var det ikke så ille som advarslene bygget opp. Det var ikke stort flere byer som ble angrepet enn på en vanlig dag.

Så hva skjer nå?

Hverdagen fortsetter

Kyiv ble ikke bombet på onsdag. Det til tross for frykt og advarsler. Men dagen etter våknet hovedstadens innbyggere til lyden av eksplosjoner. Vysjorod-distriktet like nord for hovedstaden angrepet. Så langt er det ikke kjent hva som ble truffet.

Også landsbyen Lebyazhe i Kharkiv-regionen ble truffet av missiler torsdag morgen. En person ble drept i angrepet. Det skriver den ukrainske avisen Pravda. Samtidig gjeninnførte storbyen sitt vanlige portforbud fra 22 til 07, som ble strammet inn i forbindelse med uavhengighetsdagen.

Så selv om den store dagen er over og ukrainere vender tilbake til hverdagen i krigen, er ikke faren over. Russiske missiler fortsetter å drepe sivile i landsbyer landet rundt. Et økende antall mennesker drepes av klasevåpen, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch.

En ambulansearbeider går forbi et sykehus i Kharkiv som ble bombet med klasevåpen før sommeren.

Et boligområde i Kharkiv etter at russiske missiler traff 8. august. Ifølge politiet på stedet var det klasevåpen som ble brukt. En mann ble drept i angrepet.

Før 24. august varslet hviterussiske aktivister i Belarus at flere missiler er flyttet til landet. Russland har brukt Belarus som et springbrett for rakettangrep og militære styrker siden invasjonens start.

Ukrainske myndigheter advarer mot at Russland kan fortsette å trappe opp missilangrep mot Ukraina den kommende tiden.