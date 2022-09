Verden Amerikansk politikk «Han kommer til å være sint». Trump-leiren legger radikale planer for ny presidentperiode.

CHEYENNE (Aftenposten): Både tilhengerne og motstanderne tror Donald Trump har lært av feilene han gjorde i sin første periode som president.

I dag 07:13

Chris Roush (47) får det fortsatt ikke til å gå opp. Hvordan kunne en upopulær og, i hans øyne, senil gammel mann få syv millioner flere stemmer enn Donald Trump?

– Det er lenge siden jeg mistet troen på politikk, men Trumps tap var dråpen for meg.

Seksbarnsfaren fra Wyoming har imidlertid ikke gitt opp helt. Trump kan komme tilbake i 2024, mener han.

Derfor har han spart på alt: Capsene, T-skjortene, flaggene og skiltene med ekspresidentens navn på.

– Hvis han gjør comeback og vinner, blir jeg utrolig lettet. Da skal jeg ta alt sammen frem igjen. Det blir storartet.

Roush er ikke den eneste som er klar for et comeback. Også Trump-leiren gjør forberedelser for en ny periode i Det hvite hus, slik at de skal kunne sette full fart på dag én.

Planene har fått det til å gå kaldt nedover ryggen på motstanderne.