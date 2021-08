Advarslene om angrep tikket inn en uke i forveien. Da det smalt, ble minst 85 mennesker drept.

Dette vet vi om hva som skjedde de avgjørende timene før det smalt i Afghanistans hovedstad.

Terrorangrepet ved flyplassen i Kabul var varslet lenge på forhånd.

27. aug. 2021 11:34 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag lød et varsel gjennom samtlige samband på den militære delen av Kabuls flyplass.

Nøyaktig hva som ble sagt, er uvisst. Men budskapet var tydelig:

Det var fare for at området ville rammes av terror.

Umiddelbart etter at meldingen tikket inn, iverksatte allierte styrker tiltak. Det var på ettermiddagen. I underkant av 24 timer senere gikk den første bomben av i Kabul. Like etter lød drønningen av bombe nummer to. Minst 85 mennesker døde. Terrorgruppen ISIS-K har sagt de sto bak angrepet.

Hvordan gikk det så galt?

«Laser fokusert» en uke i forveien

Meldinger om en mulig terrortrussel hadde sirkulert i flere dager. USA har hatt hovedansvar for sikkerheten til de allierte styrkene. Derfor ga de ut det meste av informasjon om faren for angrep.

Fredag 20. august:

Vi er «laserfokusert», sa USAs president Joe Biden under en tale. Fokuset var rettet mot et potensielt terrorangrep. ISIS-K ble pekt på som mulig mistenkt.

Dagen etter møtte han sine rådgivere for å diskutere Kabuls sikkerhetssituasjon.

– Det er en sterk mulighet for at ISIS-K prøver å gjennomføre et angrep mot flyplassen, sa en politiker til CNN.

Faren for et angrep var troverdig, men ikke umiddelbar. Det fortalte en høytstående tjenestemann i Kabul. På tirsdag, tre dager senere, sa den tyske forsvarssjefen at det er «økende fare for selvmordsbombere fra IS».

Fakta Bakgrunn: Situasjonen i Afghanistan Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

USA og Nato hadde besluttet å trekke sine styrker ut av landet innen 11. september etter 20 års krig mot Taliban.

USA, Norge og andre vestlige land jobber på spreng med å evakuere sine borgere og lokalt ansatte fra landet.

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere personer er blitt drept i trengselen.

Amerikanske styrker kontrollerer den militære delen av flyplassen, mens Taliban-soldater vokter områdene utenfor. Den sivile delen av flyplassen har vært stengt.

Vestlige land jobber nå mot klokken for å få evakuert alle sine borgere og afghanere som har jobbet for dem. Taliban vil ikke utsette fristen for evakueringen, som er satt til 31. august. Vis mer

Iverksatte tiltak

Onsdag ble det vurdert at faren hadde økt enda mer. Allierte styrker, blant annet Norge, fikk varsel om utviklingen gjennom kommandokjeden i Kabul. Det opplyser Ivar Moen, obserløytnant og talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Da den aktuelle trusselen ble kommunisert onsdag ettermiddag, ble det iverksatt tiltak umiddelbart, sier han.

Hvilke tiltak, vil han ikke opplyse om. Men det ble gjort i samarbeid med koalisjonen.

– Dette er da risikoreduserende tiltak. Alt fra hvordan vi beveger oss, til utrustning og tilsvarende som da er tilpasset trusselbildet.

De militære styrkene var ikke alene i å iverksette tiltak.

Sendte ut SMS-er

Det gjorde også Utenriksdepartementet. De sendte SMS til norske borgere registrert på deres reiseliste. Meldingen ble sendt ut torsdag formiddag.

En av mottagerne var «Ali», som Aftenposten snakket med kort tid etter eksplosjonen. På grunn av dårlig nett tok det tid før han fikk åpnet UDs melding. Da bomben smalt, var han på flyplassen.

Allerede natt til torsdag ba flere land sine innbyggere om å holde seg unna området. Personer som var der, ble bedt om å trekke seg vekk. Amerikanske styrker kontrollerer den militære delen av flyplassen, mens Taliban-soldater vokter områdene utenfor.

På spørsmålet om Forsvaret forsøkte å kommunisere terrortrusselen direkte til folkemengden ved flyplassen, svarer Moen:

– Jeg tror ikke vi skal påta oss en for stor rolle her. Norge leder deler av et feltsykehus på flyplassen. Når det gjelder å varsle øvrige aktører, er det nok andre en norske som må svare.

Peker på Taliban

USA sier de nå forbereder seg på mulige flere angrep fra IS. Taliban skal trappe opp sikkerheten rundt flyplassen, ifølge en Nato-diplomat Reuters har snakket med.

– Sikkerhet er deres ansvar, sa vedkommende.

Taliban har sviktet, uttalte general Kenneth McKenzie etter angrepet.

– De har åpenbart mislykkes i å kontrollere mennesker utenfor flyplassen, sa han.

Over 85 mennesker døde i torsdagens angrep, ifølge afghanske helsemyndigheter. Blant dem er 13 amerikanske soldater. Det bekrefter Pentagon. Dødstallene ventes å stige.

President Biden har lovet at drapene vil hevnes. Under en tale torsdag kveld sa han:

– Vi vil ikke tilgi. Vi vil ikke glemme. Vi skal finne dere og dette skal dere få betale for.

USAs president Joe Biden måtte ta seg en pause da han talte om angrepet torsdag kveld.

I mellomtiden nærmer det seg sluttdato for å evakuere afghanere og vestlige borgere fra flyplassen. Tirsdag 31. august er siste frist. En rekke land har allerede avsluttet arbeidet sitt. Begrunnelsen var den ustabile sikkerhetssituasjonen. Canada, Danmark, Belgia, Nederland og Østerrike er blant landene som har kastet inn håndklet.

Fredag ankommer det siste flyet med evakuerte Gardermoen flyplass.

De siste 12 dagene har vestlige land evakuert minst 100.000 mennesker fra Afghanistan.

*Minst 85 personer døde i torsdagens angrep. Grafikken over er ikke oppdatert med disse.