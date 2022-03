AP: Gravid kvinne døde etter angrep på barnesykehus

Den høygravide kvinnen ble skadet da barnesykehuset i Mariupol ble angrepet. Hverken hun eller barnet hun bar på overlevde, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP tok dette bildet etter at et barnesykehus ble angrepet sist onsdag. Den høygravide kvinnen var en av flere som måtte evakueres.

7 minutter siden

Den høygravide og blødende kvinnen på båren ble bildet på marerittet som innbyggerne i den beleirede byen Mariupol lever i. Barnesykehuset der hun skulle føde, ble rammet av en voldsom eksplosjon etter et russisk angrep sist onsdag.

Hun ble sendt med ambulanse til et annet sykehus. Men hverken den gravide kvinnen på bildet eller hennes ufødte barn overlevde. Det skriver Associated Press, som er i byen.

Legene kjempet for å redde livet hennes. Kirurgen Timor Marin sier ifølge nyhetsbyrået at kvinnens bekken og hofte ble hardt skadet. Barnet ble forløst med keisersnitt, men viste «ingen tegn til liv», fortalte kirurgen.

De satte så alt inn på å redde kvinnens liv.

– Mer enn 30 minutter med gjenoppliving ga ingen resultater, sa Marin til AP lørdag.

– Begge døde, sier han.

Det er svært vanskelig å få ut informasjon om situasjonen i Mariupol. Associated Press er et anerkjent nyhetsbyrå som ha vært til stede i byen. De dokumenterte konsekvensene av angrepet forrige onsdag.

Ukrainske myndigheter: 2500 har mistet livet

Kvinnens navn er ikke kjent. Associated Press skriver at legene ikke rakk å notere ned navnet før ektemannen og faren hennes kom og hentet liket.

En annen gravid kvinne som har blitt kjent fra bildene etter angrepet er bloggeren Marianna Vysjemirska. Både kvinnen, som russiske myndigheter hevdet var en skuespiller, og hennes nyfødte barn har overlevd.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 2500 mistet livet i Mariupol under beleiringen. Flere forsøk på å lage humanitære korridorer har mislykkes.

Mariupol er en strategisk viktig havneby ved Azovhavet, mellom Russland og den russiskokkuperte Krim-halvøya.

Russiske talsmenn hevdet at barnesykehuset ble brukt av ukrainske ekstremister og at det hverken var pasienter eller leger der. Men bilder og videoer fra steder, forteller en helt annet historie. Torsdag ble det meldt at tre personer hadde dødd, blant annet et barn, og 17 var såret. USA kalte angrepet «barbarisk».

En ukrainsk soldat holder vakt i Mariupol i Ukraina.

– Et mareritt

Det internasjonale Røde kors advarte søndag om grusomme forhold for de sivile i Mariupol.

– De har vært gjennom et ukeslangt mareritt på liv og død. Dette må stoppe nå. De må sikres tilgang til ly, mat og venn, sier Peter Maurer, president i det internasjonale Røde Kors komiteeen i en uttalelse.

Ifølge Røde Kors står flere hundre tusen mennesker uten tilgang, eller med ekstremt begrenset tilgang, til mat, vann og medisiner.

– Kommunikasjonen er vanskelig, men vi har fortsatt kontakt med vårt team der. Forholdene blir stadig verre, skriver Jason Straziuso, medieleder i den internasjonale røde kors komiteen i en e-post til Aftenposten.

Han forteller at deres team i Mariupol nå bare spiser ett måltid om dagen for å få maten til å vare.

–Det er vanskelig for det er flere barn som oppholder seg på vårt kontor. I tillegg vet vi at når vi må rasjonere mat på denne måten, er det titusenvis av andre i byen som er i samme, vanskelige situasjon, skriver han.

– Vanskeligst i landet

I en uttalelse fra bystyret i byen, heter det også at den beleirede byen er i ferd med å gå tom for vann og mat, melder Reuters.

Dette kommer i tillegg til farene sivilbefolkningen opplever i forbindelse med krigshandlingene. Byen er blitt utsatt for flere dager med kraftig bombing.

Torsdag sa Ukrainas utenriksminister at situasjonen i Mariupol var den vanskeligste i landet.

FNs høykommissær for menneskeretter (OHCHR) melder at de søndag har bekreftet 596 sivile dødsfall i hele Ukraina siden Russlands invasjon av Ukraina for over to uker siden, men understreker at de tror det reelle dødstallet er høyere.

– De fleste av de sivile dødsfallene ble forårsaket av bruk av eksplosive våpen med et bredt nedslagsområde, inkludert tungt artilleri, raketter og luftangrep, skriver OHCHR.

Mandag morgen meldes det at Russland og Ukrina er enige om at det nå skal opprettes ti humanitære korridoerer i Ukrina. Det skal også gjøres nye forsøk på å få inn nødhjelp og mat til Mariupol.