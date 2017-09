Tyskland foreslår å kutte EU-overføringer til Ungarn

– Vi må øke presset på land som tror de kan håne loven. Når en lov brytes, må det være konsekvenser, sier justisminister Heiko Maas.

EU-domstolen slo denne uken fast at EU er i sin fulle rett til å pålegge Slovakia og Ungarn å ta imot asylsøkere fra Hellas og Italia.

Dommen var et nederlag både for Ungarns statsminister Viktor Orbán og for hans slovakiske kollega Robert Fico, som har kjempet en innbitt kamp mot ordningen der EU har pålagt medlemslandene å ta imot obligatoriske kvoter med asylsøkere fra hardt pressede Hellas og Italia.

Til tross for dommen har Orbán sagt at regjeringen ikke vil endre sin innvandringspolitikk og har lovet flere søksmål.

Maas sier et brudd på EU-domstolens avgjørelse må få økonomiske konsekvenser.

– De som går mot det europeiske fellesskapet i flyktningspørsmålet, kan ikke regne med europeisk solidaritet i økonomiske spørsmål, sier Maas.

I tråd med avtalen om fordeling av flyktninger som ble inngått i 2015, er Ungarn forpliktet til å ta imot 1.294 asylsøkere. Landet har ikke tatt imot noen. Så langt har 27.695 asylsøkere blitt fordelt til andre land fra Hellas og Italia. Det er om lag en firedel av antallet det ble enighet om for nesten to år siden.