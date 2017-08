Irakisk offensiv mot IS

Haider al-Abadi varslet offensiven mot den nordirakiske byen søndag. Statsministeren stilte i militæruniform da han i en TV-sendt tale kunngjorde «starten på operasjonen for å frigjøre Tal Afar».

– Jeg vil si til Daesh at de ikke har andre alternativer enn å dra eller bli drept, sa Abadi, som brukte den arabiske betegnelsen på ekstremistgruppen – Vi har vunnet alle våre slag, Daesh har alltid taps, fortsatte Abadi og forsikret landets væpnede styrker om at «hele nasjonen er med dere».

Sjia-dominert

– I morgentimene ble flagg og våpen rettet mot sine mål. Seieren er nær for en by som har blitt holdt som gissel og ydmyket av barbarers angrep i flere år, sier Ahmed al-Assadi. Han er talsmann for den paramilitære styrken Hashad al-Shaabi. Gruppen støttes av Iran og domineres av sjiamuslimsk milits og skal bistå irakiske styrker i gjenerobringen av Tal Afar.

Byen er en sjiamuslimsk lomme i et område der de fleste er sunnier. Tal Afar ligger rundt 70 kilometer øst for Mosul, Iraks nest største by, som ble gjenerobret i juli etter flere måneder med kamper.

Da Tal Afar ble inntatt av IS i juni 2014 hadde byen rundt 200.000 innbyggere. Tjenestemenn sier det er umulig å vite hvor mange som fortsatt befinner seg der, ettersom byen er avskåret fra omverdenen.

Flere offensiver

De anslagsvis 1.000 jihadistene som fortsatt holder byen beskyldes for å ha brukt sivile som menneskelige skjold da irakiske og allierte fly bombet Tal Afar tidligere i uken.

Dagen før Abadis kunngjøring ble det kjent at både den libanesiske hæren og Hizbollah-militsen er i gang med en offensiv mot IS i grenseområdene mellom Libanon og Syria.