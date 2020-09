Trump sier Proud Boys må tre tilbake

Høyreradikale militser må «tre tilbake» og la politiet «gjøre jobben sin», presiserer Donald Trump etter å ha fått massiv kritikk for uttalelser i debatten.

President Donald Trump hevder at han ikke vet hvem Proud Boys er, men presiserer at de må tre tilbake. Susan Walsh / AP / NTB

NTB

6 minutter siden

Da Trump ble bedt om å ta avstand fra hvit makt-tilhengere og høyreekstreme grupper som Proud Boys, svarte presidenten både med å be dem om å tre tilbake og å «være beredt».

Det ble både av Proud Boys og Trumps kritikere tolket som at presidenten oppfordret paramilitære grupper på ytre høyre fløy til å stå i beredskap.

En rådgiver for Trumps valgkamp sa at presidentens egentlige budskap var at gruppen bør holde opp.

– Jeg vet ikke hvem Proud Boys er, men hvem de nå enn er, så må de tre tilbake, sa Trump til pressen i Det hvite hus onsdag.

– Tre tilbake og la politistyrkene gjøre jobben sin.

– Hvem enn de er, tre tilbake, sa Trump.