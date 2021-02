Stemte for riksrettsprosessen. Nå kalles han «Psycho Bill».

Senatoren endret mening og stemte for å gjennomføre riksrettssaken mot Trump. Deretter slaktet han Trumps forsvarsteam. Det skapte reaksjoner blant Trump-tilhengerne og ga ham et nytt kallenavn.

Bill Cassidy var en av seks republikanere som stemte for å gjennomføre riksrettsprosessen mot Donald Trump. Det falt ikke i god smak hos partifellene. Foto: Joshua Roberts, Reuters / NTB

I januar stemte Louisiana-senator Bill Cassidy for å droppe riksrettssaken mot Donald Trump, fordi han mente den var i strid med den amerikanske grunnloven.

Men under riksrettssakens første dag tirsdag gjorde senatoren helomvending, som den eneste senatoren. Det falt ikke i smak hos partifellene eller hjemme i Louisiana.

56 senatorer stemte for at riksrettssaken mot Trump ikke er i strid med landets grunnlov. Cassidy var blant dem. Noe som sendte sjokkbølger i det republikanske partiet, skriver nettstedet Politico.

Etter avstemningen slaktet Cassidy Trumps forsvarere. Republikaneren beskrev Trumps forsvarsteam som uorganisert og uten substans.

– Aktoratet gjorde en langt bedre jobb, sa Cassidy.

Senatoren fra Louisiana er i hardt vær etter å ha kritisert Trumps advokater og stemt for å gjennomføre riksrettssaken mot den tidligere presidenten. Foto: Chip Somodevilla, Reuters / NTB

– «Psycho Bill» har forrådt oss

Det ble ikke godt mottatt av Trump-tilhengerne og det republikanske partiet.

Under radiosendingen til Moon Griffon, en programleder for en lokalradio i Louisiana, ringte en rekke frustrerte borgere inn for å kritisere mannen de nå kalte «Psycho Bill», ifølge Politico.

– Han har forrådt oss, sa en innringer.

Cassidys lokallag i Baton Rouge var heller ikke fornøyd med senatoren. Det uttalte at Cassidy hadde forrådt delstaten. I tillegg fikk han en reprimande

Cassidy er kjent for å være en konservativ senator. I flere år jobbet han som lege for det offentlige helseprogrammet for personer uten forsikring. Senator Ron Johnson fra Wisconsin var blant dem som ble overrasket over Cassidys helomvending.

– Det er hans avgjørelse. Han må selv vurdere hva han gjør og sier, sa Johnson.

I motsetning til senatorer som Lindsey Graham og Rand Paul, så ble Cassidy aldri omtalt som en nær støttespiller av Trump.

Han var heller ikke en uttalt kritiker, som senator Mitt Romney eller tidligere senator Bob Corker.

Grunnloven og landet først

Cassidy forsvarte avgjørelsen sin onsdag, etter at han hadde blitt utsatt for massiv kritikk.

– Grunnloven og landet går foran partiet. Enkelte forstår dette, mens andre er ikke like sikre, sa Cassidy.

Tidligere senator og partifelle Mary Landrieu hyllet Cassidy.

– Mange personer i Lousiana er stolte av ham, jeg er blant dem, sa hun.

Bred støtte

– Trump er fortsatt den mest populære republikaneren i landet.

Det sa Marco Rubio, senatoren fra Florida, etter dag to av riksrettssaken mot Donald Trump.

Enn så lenge står majoriteten av de republikanske senatorene standhaftig bak den tidligere presidenten. Prisen for å tale mot Trump kan nemlig være stor. Noe Cassidy fikk oppleve denne uken.

– Får politiske konsekvenser

Konsekvensene ved å gå mot eller uttale seg negativt om den tidligere presidenten kan bli store, frykter mange republikanere.

Blant republikanerne som stemte for å gjennomføre riksrettsprosessen, er det kun Lisa Murkowski som skal stille til valg i løpet av de neste to årene. Cassidy vant nylig gjenvalg for seks nye år.

– Det har store politiske konsekvenser, sa John Thune, en norskættet republikansk senator fra Sør-Dakota.

Thune er sentral i ledergruppen til republikanerne i Senatet, men fikk mye kritikk for å ha argumentert mot den tidligere presidentens uttalelser om valgfusk og forsøk på å gjøre om på valgresultatet.

John Thune under en pressekonferanse med republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell. Foto: Rod Lamkey, Reuters / NTB

Den norskættede senatoren stemte for at riksrettsprosessen strider med grunnloven, men lot seg derimot imponere av anklagerteamet.

– Jeg synes de var veldig effektive. De hadde en sterk, sterk presentasjon som var satt sammen på en overbevisende måte. Jeg synes de gjorde en god jobb med å få frem et mønster,

