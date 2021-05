Bombeangrepene fortsetter: Boligblokk på Gaza kollapset. Buss truffet ved Tel Aviv.

Den militære konflikten mellom Hamas og Israel ruller videre. Flere personer er drept tirsdag.

En boligblokk i Gaza er i ferd med å kollapse etter et rakettangrep. Foto: Mohammed Abed / AFP

11. mai 2021 19:47 Sist oppdatert nå nettopp

Etter mandagens krigshandlinger mellom Israel og Hamas, har angrepene fortsatt gjennom tirsdagen.

Tirsdag kveld kollapset en boligblokk i Gaza etter et rakettangrep. Ifølge Reuters lå et kontor for Hamas’ politiske ledere i blokken. Hamas er et palestinsk parti med en militær gren.

Beboere i blokken og beboere i området rundt den skal ha fått beskjed om å evakuere rundt én time før angrepet. Men det er ikke klart om det var personer i blokken da angrepet fant sted.

I etterkant melder Hamas at de har skutt 130 raketter mot Israels hovedstad Tel Aviv. Ifølge israelske medier ble tre personer lettere såret, blant de et fem år gammelt barn, da en buss i Holon rett sør for Tel Aviv ble truffet av en rakett. Bilder i sosiale medier viser en buss og flere biler som står i brann på stedet.

En kvinne er drept etter at en boligblokk ble truffet i utkanten av Tel Aviv, skriver Haaretz.

På Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv er all trafikk stanset, og passasjerer er bedt om å legge seg på gulvet.

Startet etter ultimatum

Hamas startet rakettangrepene mot Jerusalem i 18-tiden mandag kveld. Det kom etter et ultimatum: Israelske soldater og politifolk måtte trekkes vekk fra al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem innen klokken 18.

Israel svarte med flere angrep tilbake mot Gazastripen. Gjennom tirsdagen har det vært flere rakettangrep fra begge sider.

Raketter fyres av fra Gazastripen mot Israel, tirsdag. Foto: Khalil Hamra / AP

28 palestinere er drept i angrepene, melder nyhetsbyrået AP tirsdag ettermiddag. 16 av de drepte skal være militært personell, ifølge det israelske militæret.

Tidligere på dagen skal to israelske kvinner ha blitt drept av rakettangrep fra Gaza mot Jerusalem.

Angrep mot andre byer

Hamas’ rakettangrep mot Jerusalem var de første siden 2014. Angrepene kom etter flere dager med økende spenning i området.

Hamas-bevegelsens væpnede gren har tatt på seg ansvaret for rakettangrepene mot Israel de siste dagene. Også flere andre væpnede palestinske grupperinger skal ha deltatt i angrepene.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, sa tirsdag at Israel vil trappe opp angrepene mot militante palestinere på Gazastripen. Tirsdag kvelds skal den israelske hæren ha flyttet styrker nærmere Gaza, skriver Times of Israel.

De første rakettene fra Hamas ble sendt mot Jerusalem. Tirsdag skal flere raketter ha rammet må lenger nord i Israel, ifølge den israelske hæren.

Fordømmer angrepene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømmer de palestinske rakettangrepene mot Israel.

– Rakettskytingen må opphøre umiddelbart, skriver Søreide i en uttalelse.

Hun ber samtidig Israel om å respektere folkeretten.

– Israel har svart med omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza. Det meldes om drepte sivile på begge sider. Jeg har stor medfølelse med de skadede og med familiene som har mistet sine på begge sider, sier hun.