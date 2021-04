«Robothodet» skulle vise dominans. Men det ble aldri tatt i bruk.

KALININGRAD (Moskva): Bygget for å vise makt, men aldri tatt i bruk. Sovjetenes hus i Kaliningrad splitter, 50 år etter at det ble satt opp.

Kaliningrad er i dag en blanding av ulike typer arkitekturer. Sovjetenes hus ble satt opp på 70-tallet. Foto: Helene Skjeggestad

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

49 minutter siden

– De sier de skal rive det, men det er fremdeles ikke noe tegn til det, sier Aleksandr mens han peker over elven og oppover. Opp mot en hvit og lyseblå bygning på et betongfundament. Med balkonger som øyne ser det ut over Kaliningrad by.

Byen er den største byen i Kaliningrad fylke. Her bor knappe 500.000 innbyggere i en russisk enklave. Uten landforbindelse til Russland, omringet av NATO-landene Polen og Litauen, er Kaliningrad et lite stykke Russland i Europa. Og i hjertet av enklaven ruver det enorme bygget, Sovjetenes hus, som symbolet på områdets dramatiske historie.