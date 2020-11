Fire politibetjenter siktet etter voldshendelse

Fire franske politibetjenter er siktet for å ha banket opp en svart mann i Paris. To av dem sitter fremdeles varetektsfengslet, ifølge myndighetene.

Musikkprodusenten Michel Zecler, som ble angrepet av politiet tirsdag forrige uke, møtte torsdag journalister da han avla en formell klage om hendelsen. Nå er fire polititjenestemenn siktet. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB

16 minutter siden

De fire politifolkene angrep tilsynelatende uprovosert musikkprodusenten Michel Zecler tirsdag forrige uke

Opptak fra et overvåkingskamera offentliggjort av nettstedet Loopsider viser hvordan politifolkene følger etter Zecler, og begynner å slå ham inne i musikkstudioet hans.

Det franske nyhetsmediet Loopsider har laget dette innslaget om hendelsen:

Brukte ikke munnbind

Politifolkene kaster deretter tåregass inn i lokalet. Michel har også sagt at de kom med rasistiske utsagn. Bakgrunnen for hendelsen skal være at Zecler ikke brukte munnbind.

Musikkprodusenten Michel Zecler ble banket opp av politiet inne i studioet sitt. Foto: Mazava music production/AP

Hendelsen er fordømt av president Emmanuel Macron og har ført til voldsomme protester i Frankrike. Lørdag demonstrerte titusenvis i flere franske byer i protest mot politivold og et omstridt lovforslag som forbyr fotografering av politifolk. 37 politifolk ble skadet i uroen, opplyser regjeringen.