Tusenvis av Trump-tilhengere er samlet i Washington. Presidenten vinket og hilste dem velkommen.

Flere høyreradikale grupper har varslet at de vil delta i helgens demonstrasjoner.

Tusenvis av Trump-tilhengere har dratt til USAs hovedstad for å fremme anklagen om at Trump var offer for fusk i presidentvalget. Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er noe i påstandene. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

14. nov. 2020 19:41 Sist oppdatert nå nettopp

For ganske nøyaktig en uke siden ble Joe Biden utropt til valgets vinner og USAs nye president.

Den tidligere visepresidenten er allerede godt i gang med å finne folkene som skal hjelpe ham å styre landet fra og med 20. januar – dagen han overtar.

Men mannen som for øyeblikket innehar jobben, har så langt nektet å erkjenne nederlaget. Donald Trump mener valget ble stjålet fra ham gjennom valgfusk.

Denne helgen har hans mest lojale støttespillere inntatt hovedstaden Washington DC. De vil vise sin støtte til presidenten. Ifølge dem, er Trump valgets rettmessige vinner.

Demonstrasjonene er nå i gang.

Demonstranter i hopetall har møtt opp med flagg og bannere hvor det står «Stop the steal», «Trump 2020» og «MAGA Country». Sistnevnte står for Trumps slagord «Make America Great Again». Mange av dem står på Freedom Plaza, i nærheten av Det hvite hus.

Det er få munnbind å spore blant de mange demonstrantene som står tett i tett.

Trump-bannere og plakater med slagord er å se overalt blant demonstrantene. Foto: Julio Cortez/AP/NTB

Presidenten hilste på tilhengere

Tre store demonstrasjoner er så langt blitt varslet. De går under navnene «Stop the Steal,» «Million Maga March,» og «Women for America First».

Et drøyt dusin grupperinger har meldt sin deltagelse. Dette inkluderer også høyreradikale militser som gruppen Proud Boys.

Fredag varslet presidenten på Twitter at han kunne tenke seg å hilse på demonstrantene som hadde begynt å ankomme hovedstaden. Han kalte støtten deres for «hjertevarmende».

Lørdag morgen lokal tid, holdt han løftet.

I en pansret bil kjørte presidenten ned Pennsylvania Avenue, forbi flere hundre jublende tilhengere som hadde samlet på Freedom Plaza.

– Han kjørte rett forbi meg. Jeg så han. Han vinket rett foran meg, sa en mann til Washington Post. Han måtte sette seg i knestående for å ta seg inn etter at bilkortesjen hadde passert.

– Jeg skjelver fortsatt, skal en annen av demonstrantene ha sagt til avisen.

Ingen beviser for valgfusk

Hele 70 prosent av republikanske velgere tror ikke valget gikk fritt og rettferdig for seg, ifølge en spørreundersøkelse.

Men så langt er det ikke blitt lagt frem troverdige beviser for valgfusk. Trump-kampanjen har reist flerfoldige søksmål. De fortsetter å bli avvist i rettssystemet.

Senest fredag fikk Trump tre rettslige kjennelser mot seg i Michigan, Pennsylvia og Arizona, ifølge The New York Times.

«Fire nye år» høres det fra folkemengden i Washington DC lørdag. Foto: Hannah McKay/Reuters/NTB

Har varslet motdemonstrasjoner

Det er også blitt varslet motdemonstrasjoner lørdag. Flere anti-Trump og antifascistiske grupperinger har sagt de vil stille opp mannsterke – blant annet foran høyesterettsbygningen, hvor «Women for America First»-demonstrasjonen skal finne sted.

Store politistyrker har møtt opp for å hindre at disse demonstrasjonene kolliderer med andre.

En reporter fra den lokale nyhetskanalen NBC4 Washington, Shomari Stone, melder om noe knuffing mellom demonstranter. På videoen han har lagt ut på Twitter, kan stemningen synes svært amper. På et tidspunkt ser man en politimann gå mellom demonstrantene og be dem trekke seg tilbake.

Foreløpig er det imidlertid ikke meldt om noen store sammenstøt.

Tidligere i dag gikk politiet ut med en bønn til demonstrantene om å la være å ta med seg våpen under protestene.

– Vi ser på sosiale medier at noen har planlagt å ha med seg skytevåpen til byen vår. Men det er forbudt å bære skytevåpen i alle de områdene der demonstrasjonene vil finne sted, sa politisjef Peter Newsham til NBC.

Tilhengere av Donald Trump mener presidenten har blitt utsatt for valgfusk. De møter opp med bannere som «Stop the Steal» denne helgen. Foto: Leah Millis/Reuters/NTB

Bekymret for høyreradikale grupper

Særlig er det knyttet bekymring til at grupperinger fra den ytterliggående høyresiden har meldt sin ankomst i hovedstaden. Det gjelder grupper som American Nationals og Proud Boys. Sistnevnte ble verdensberømt etter at Trump ba dem «ta et skritt tilbake, men vær klare» under en av presidentdebattene.

Lørdag skal rundt 100 medlemmer av gruppen være samlet, skriver The Hill.

Medlemmer av den høyrevridde gruppen Proud Boys deltar under helgens demonstrasjoner. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

FBI klassifiserte Proud Boys i 2018 som en «ekstremistgruppe». I sommer møtte Proud Boys-medlemmer ofte opp med skuddsikre vester, balltre, batonger og skytevåpen under Black Lives Matter-protestene.

Selv omtaler gruppen seg som en broderlig organisasjon som står for «vestlig sjåvinistisk», en idé om at menn og vestlig kultur er under angrep fra en liberal venstreside. Kvinner får ikke være med. Les mer om gruppen her.

Store deler av Washington DC er stengt ned som en konsekvens av demonstrasjonene. Mer enn 30 gater rundt Det hvite hus, Kongressen og Høyesterett skal være avstengt, skriver NBC4 Washington.