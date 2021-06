India har allerede én gang tidligere trodd det verste var over

– Vi kan ikke gå tilbake til slik vi hadde det før, sier lederen for innsatsgruppen med ansvar for Indias koronahåndtering, Vinod Kumar Paul.

Liket til 58 år gamle Hatayben Bharwad, som døde med koronavirus, ble kremert torsdag i Ahmedabad i India. Tallet på nye smittetilfeller faller, men fortsatt meldes det daglig om titusenvis av nye smittede. Foto: Amit Dave, Reuters / NTB

Tallet på nye smittetilfeller i India raser nedover. Fredag er det registrert 91.700 nye smittetilfeller, melder Reuters.

Dette er godt under en fjerdedel av rekordene som ble satt 7. mai, da det ble meldt om 414.000 nye tilfeller på ett døgn, ifølge oversikten fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Helsevesenet ble flere steder overveldet av tallet på syke, og folk døde i gatene mens de ventet på oksygen. Lange krematoriekøer gjorde at lik ble brent utendørs.

Også dødstallene er nå på vei nedover, selv om et etterslep i registreringer gjorde at det torsdag ble meldt over 6000 nye dødsfall. Fredag er det også registrert 3400 nye døde.

Nesten 30 millioner indere har fått påvist korona. Minst 363.000 har dødd. Men mørketallene antas å være store. The Economist anslår at overdødeligheten i India er fem til syv ganger høyere enn det meldte tallet på koronadøde. Overdødelighet er når antallet døde er høyere enn det man forventer under normale omstendigheter.

– Forskjellen betyr ikke kun at nivået på Indias virkelige lidelser er blitt glattet over, skriver The Economist.

– Det har forverret krisen, blant annet ved at myndighetene har undervurdert behovet for oksygen og medisiner.

Gratis vaksiner

For å slå ned smittebølgen i mai, innførte flere delstater strenge nedstenginger. Men allerede denne uken har tiltakene blitt lettet på, og både hovedstaden New Delhi og storbyen Mumbai har begynt å åpne opp igjen, ifølge BBC.

Samtidig fortsetter vaksineringen. 236 millioner vaksinedoser er nå satt. Dette er nok til å gi full beskyttelse til rundt 9 prosent av befolkningen på 1,39 milliarder, viser oversikten fra Reuters.

Statsminister Narendra Modi kunngjorde denne uken også en endring i landets vaksinestrategi. Myndighetene skal nå kjøpe tre av fire doser som produseres i India. Dette skal sikre voksne innbyggere gratis vaksiner.

– Enten det er fattige, den lavere middelklassen, middelklassen eller den øvre middelklassen, så vil det statlige programmet gi alle tilgang til gratis vaksiner, sa statsministeren i en TV-sendt tale, meldte BBC.

Modi og regjeringen er blitt skarpt kritisert for blant annet landets mangel på vaksiner. I mai åpnet regjeringen for vaksinering av alle voksne mellom 18 og 45 år. Dette førte til en voldsom økning i etterspørsel, uten at det fantes nok vaksinedoser, skriver Reuters.

Tilhengere av Indias statsminister Narendra Modi deltok på et folkemøte 7. mars. Én måned senere hadde antallet nye smittetilfeller skutt i været. Foto: Bikas Das, AP / NTB

Folkemøter

Statsministeren og regjeringen får også skylden for at den andre smittebølgen ble så kraftig.

Tross høy befolkningstetthet, klarte India gjennom strenge nedstenginger å begrense omfanget på smitten i 2020. I januar mente Modi at India hadde lagt pandemien bak seg.

– India inngikk ikke kompromiss med koronasituasjonen og innførte forebyggende tiltak for å stanse smittespredningen, sa Modi ifølge Times of India.

– India har vist at hvis du er bestemt på å utrette noe og viser motstandsdyktighet, så tar det lite tid å gjøre klar ressursene, føyet statsministeren til.

Noen måneder senere gjennomførte Modi og andre politikere store folkemøter i forbindelse med valgkamp.

– Jeg tror dette er en viktig lekse for andre land. Det var selvtilfredshet og dårlig ledelse som forårsaket smitteøkningen, sa Carlos del Rio til Scientific American.

Han er medisinprofessor ved det medisinske fakultetet på Emory-universitetet i USA.

Folk ventet på å få koronavaksine på et vaksinesenter i New Delhi i India 4. mai. Harvard-professor S. V. Subramanian mener massevaksineringen kan bidra til smittespredning. Foto: Adnan Abidi, Reuters / NTB

Frykter forhastet åpning

Og selv om smittetallene er på vei nedover, er de fortsatt svært høye. Professor i offentlig helse ved Harvard-universitetet, S. V. Subramanian, mener massevaksineringen selv kan være med på å spre smitte.

– Å sette millioner av vaksiner på sykehus og helseklinikker, som er det siste stedet man burde være med mindre det er helt nødvendig, vekker bekymring. Det kan føre til store ansamlinger av folk, sa han.

Eksperter frykter også at en forhastet gjenåpning i juni kan føre til en ny runde med smitteoppblomstring.

– Vi kan ikke vende tilbake til slik det var før. Det ville vært en katastrofe, sa Vinod Kumar Paul, lederen av arbeidsgruppen med ansvar for Indias koronastrategi, til Deutsche Welle.