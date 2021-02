Sult og voldtekt er våpen i Etiopias borgerkrig

Diplomater frykter at en million mennesker kan dø av sult. Mens opprørslederne i Etiopia er på flukt, lider befolkningen.

To millioner mennesker er drevet på flukt fra konflikten i Etiopias Tigray-provins. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

Nå nettopp

Litt over ett år etter at han fikk Nobels fredspris, blir Etiopias statsminister Abiy Ahmed beskyldt for folkemord. Borgerkrigen i landet har gått over i en ny fase. Hæren ser ut til å ha vunnet en knusende seier mot opprørsstyrkene i Tigray-provinsen.

Nå jakter regjeringens soldater på opprørslederne. Provinsen er isolert, og hjelpeorganisasjoner får ikke slippe inn med helt nødvendig nødhjelp. Anslag tyder på at to millioner av provinsens syv millioner innbyggere er på flukt, melder BBC.

Påstandene om folkemord kommer fra Debretsion Gebremichael. Han var Tigrays sterke mann helt til han ble drevet på flukt. Mange i kretsen rundt ham er enten drept eller tatt til fange av regjeringsstyrkene.

Opprørshæren tapte raskt alle de store byene. Nå har den trukket seg tilbake til landsbygda.

I en tale som ble kringkastet på Facebook, anklaget Gebremichael regjeringen i Addis Abeba for folkemord. Han krevde også at det internasjonale samfunnet etterforsker regjeringens overgrep.

Bare et drøyt år etter at han fikk Nobels dredspris, beskyldes Etiopias statsminister Abiy Ahmed for folkemord. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Eritrea deltar i konflikten

Statsminister Abiy sier gjennom en talskvinne at regjeringen ikke kan svare på «en kriminell klikks forvirring».

Men langt fra alt Gebremichael sier, er tull. Han har lenge hevdet at nabolandet Eritrea deltar i krigen på regjeringens side. Dette har Abiy og hans statsråder blankt avvist. Det samme gjorde Eritreas regjering.

Men i forrige uke slo USAs utenriksdepartement fast at eritreiske soldater er aktive i opprørsprovinsen. Både amerikanerne og FN sier at de får opplysninger om at eritreiske soldater jakter på eritreiske flyktninger i Tigray-provinsen.

USA bekrefter også en del av Gebremichaels anklager. En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier i en e-post til nyhetsbyrået AP at de har «troverdige rapporter om plyndring, seksuell vold, angrep i flyktningleirer og andre brudd på menneskerettigheten».

Mange av flyktningene har reist mot grensen til Sudan. Foto: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters / NTB

Én million kan dø

Hjelpeorganisasjoner anklager Abiys regjering for å bruke sult som våpen. Opprørsprovinsen er isolert, og hverken hjelpemannskaper eller journalister får slippe inn. Forsyninger som er øremerket provinsen, blir liggende på lager.

Ifølge The Economist er det frykt for at opp mot én million mennesker kan dø av sult i løpet av våren.

Sykehusene mangler nødvendige medisiner og annet materiell. Da hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser kom frem til et sykehus i Adwa etter nyttår, så de at alt utstyret var stjålet.

– Hvordan kan vi gi blodoverføringer som redder liv, om vi ikke har kjøleskap? sa Carmen Viñoles i Leger uten grenser til Reuters.