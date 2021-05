Hollywood-stjernen kalte et land for et land. Da måtte han be om unnskyldning på kinesisk.

John Cena fikk verdens største kommentarfelt på nakken. Det ble for mye for den tidligere fribryteren.

John Cena er kjent som en aggressiv fribryter. Nå måtte han krype til korset etter kritikk fra Kina. Foto: Skjermbilde fra Twitter

23 minutter siden

Hollywood-stjernen John Cena (44) tok en uvant og ydmyk rolle i et innlegg i kinesiske sosiale medier denne uken.

Han er nemlig ikke kjent for sin sårbare side. Den tidligere wrestling-stjernen har omtalt seg selv som «hensynsløst aggressiv». Som skuespiller er han kjent for actionfylte scener i Hollywood-filmer som 12 Rounds.

Og det var i arbeidet med å promotere en actionfilm – Fast & Furious 9 – at Cena måtte krype til korset.

Cena, som spiller rollens om en mestertyv og leiemorder i filmen, forsnakket seg nemlig i et intervju.

Forsnakkelsen? Han omtalte Taiwan som et land.

Geografisk betegnelse

Før vi går videre: Slik definerer Store norske leksikon dette ordet:

«Et land er del av jordoverflaten som ikke er dekket av vann, og som utgjør et geografisk avgrenset område. Et land kan være et politisk-administrativt område eller territorium med felles styre, som for eksempel en stat eller delstat, men trenger ikke være det.»

Så enkelt kan det skrives. Et land er en geografisk betegnelse.

Men selvsagt er saken mer komplisert enn som så.

John Cena (til venstre) er mest kjent som fribryter i WWE. Her i kamp med Dwayne «The Rock» Johnson i 2013. Foto: Mel Evans, AP / NTB

Taiwans 24 millioner innbyggere har selvstyre, en president, en sterk nasjonal identitet og et pass som fungerer som reisedokument til Norge og de fleste andre land i verden.

Men kinesiske myndigheter anser øya som en del av Kina, og det er bare 15 land i verden som anerkjenner landet som en selvstendig stat (se faktaboks).

Helt siden 1949 har Kinas myndigheter fremmet et krav om at Taiwan skal underlegges Beijing-myndighetene.

Og derfor ble Cenas bruk av ordet «land» i et promoteringsintervju svært dårlig mottatt av kinesiske nettbrukere. De tolket ikke ordet i geografisk forstand, men som et politisk budskap.

Fakta Taiwan I 1949 flyktet Chiang Kai-shek, Kinas daværende leder, til Taiwan etter å ha tapt borgerkrigen mot Mao Zedong og kommunistpartiet.

Øya hadde da vært en del av Kina siden 1945, da Japan måtte gi den fra seg som krigsbytte i kjølvannet av andre verdenskrig.

I hovedstaden Taipei etablerte Chiang en ny regjering, som han mente var Kinas legitime ledelse.

FN og de fleste vestlige land anerkjente dette kravet helt til begynnelsen av 1970-tallet, da Maos regjering gradvis ble akseptert som landets legitime myndigheter.

Taiwan fortsatte likevel å ha sitt selvstyre selv om det i dag anerkjennes av bare en håndfull småstater.

Landet som formelt er kjent som Republikken Kina, har hatt stor økonomisk vekst siden 1949 – langt større enn på fastlandet.

Siden 1996 er myndighetene blitt demokratisk valgt, og Taiwan regnes i dag som det landet i Asia der befolkningen nyter størst grad av frihet

I januar 2020 ble Tsai Ing-wen, som tar til orde for en mer kritisk tilnærming til Beijing-myndighetene, gjenvalg som Taiwans president. Vis mer

Hylles av partiorgan

Fast & Furious-filmene er svært populære i Kina, og John Cena har også en stor tilhengerbase i landet. Over 600.000 kinesere følger ham på Weibo, Kinas svar på Twitter.

Reaksjonene var så rasende at Cena valgte å be om unnskyldning i en video på Weibo.

– Jeg er veldig, veldig lei meg for feilen jeg gjorde. Unnskyld. Unnskyld. Unnskyld, sa Cena.

Det falt i god jord i Kina. Ikke bare fordi han gjorde det på kinesisk, et språk han begynte å lære seg for et tiår siden. Men også fordi han beklaget så grundig.

«Cena gjorde en feil, men holdningen hans i å rette opp denne feilen er noe andre folk i Vesten, spesielt Hollywood-stjerner, bør lære av, skriver partiorganet Global Times i en lederartikkel.

Men i kommentarfeltet under videoen hans vanket det også kritikk for at han ikke gikk langt nok.

«Vær snill å si «Taiwan er en del av Kina» på kinesisk, ellers vil vi ikke akseptere,» skriver en Weibo-bruker.

Kritikken er langt kraftigere i hjemlandet i USA. Der latterliggjøres Cena fordi han gir etter for presset fra Kina.

«Dette blir ikke godt mottatt i WWE akkurat nå ...» skriver Andrew Zarian på Twitter. Han er programleder i den populære wrestling-podkasten Matmen. WWE er den fremste av de amerikanske wrestling-ligaene.

Populær emneknagg

En rekke politikere, hovedsakelig fra høyresiden i amerikansk politikk, har også kastet seg på.

«En verden der det kinesiske kommunistpartiet bestemmer hva amerikanere skal si, er ikke et fremtidsmareritt. Det skjer allerede», skriver Florida-senator Marco Rubio på Twitter.

Andre, inkludert flere akademikere, kaster seg inn i debatten om hva ordet «land» betyr. Emneknaggen #TaiwanIsACountry blir hyppig brukt.

Selv den populære Twitter-kontoen «Taiwan Birds» har kastet seg på.

«Taiwan er et land med en nabo som trenger terapi. Kan jeg foreslå fugletitting? Her er en rustmaskesanger», heter det i teksten, som er illustrert med bildet av nevnte fugl.