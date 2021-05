Australiere kan få fem år i fengsel hvis de returnerer fra India

Forbudet gjør at den australske læreren Sumeet Kaur (35) står overfor en vanskelig valg. Skal hun forlate sin syke far i India eller bli der sammen med ham?

Situasjonen beskrives som «ute av kontroll». Foto: ADNAN ABIDI / Reuters / NTB

Den siste tiden har India satt flere globale smitterekorder. Sykehuskapasiteten i landet er sprengt og krematoriene er fulle. Situasjonen beskrives som ute av kontroll.

Tidligere denne uken innførte australske myndigheter et midlertidig forbud mot å reise til Australia fra India.

Fredag kom enda et tiltak fra regjeringen: Nå kan australske statsborgere som bryter forbudet, få bøter og opp til fem år i fengsel. Det skriver den australske kringkasteren ABC.

Forbudet trer i kraft mandag. Det vil gjelde for alle reisende som har besøkt landet innen 14 dager etter planlagt ankomstdato i Australia.

Det gjør at læreren og den australske statsborgeren Sumeet Kaur (35) står overfor et vanskelig valg. TV-kanalen Nine skriver at hun er i India med sin syke far på 84 år.

Restriksjonene gjør at faren ikke kan bli med til Australia. Samtidig savner Kaur å være sammen med mannen sin i Vest-Australia, etter seks måneder fra hverandre.

Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre.

– Jeg føler meg revet i stykker. Enten må jeg la faren min dø alene i India, eller så må mannen min og jeg lide, sier hun.

«Nullsmittestrategi» fortsetter

Under fredagens pressekonferanse sa landets helseminister Greg Hunt at tiltaket skyldes at et «uhåndterbart» antall australiere har kommet fra India med smitte.

– Regjeringen tar ikke lett på disse beslutningene. Men det er avgjørende at de australske folkehelse- og karantenesystemene er beskyttet, og at antall tilfeller i karantene blir redusert, sa Hunt.

Det er første gang australiere blir kriminalisert for å returnere til sitt eget land.

Australiere kan imidlertid fly til et tredjeland, gjennomgå nødvendige tester og sitte i karantene der før de flyr tilbake til Australia og settes i karantene igjen.

Finansministeren Josh Frydenberg sier til ABC at forbudet bygger på medinsiske råd.

– Vi har tatt drastiske grep for å holde australierne trygge, sier han.

Australia har gjennom pandemien valgt en «nullsmittestrategi». Myndighetene har slått hardt ned på alle virusutbrudd gjennom svært strenge, men kortvarige tiltak. Det har fungert. Store deler av befolkningen lever nå tilnærmet normalt, og folkerike samlinger er lov.

9000 australiere i India

Ifølge den australske regjeringen bor det rundt 9000 australiere i India. Rundt 600 av dem er i risikogruppen.

Facebookgruppen «Australians stuck in India», som er for australiere som for øyeblikket sitter fast i India, har i skrivende stund 17.500 medlemmer.

Den australske fastlegen Dr. Vyom Sharmer sier til ABC at han er kritisk til reiseforbudet. Han mener det er utrolig uforholdsmessig.

– Familiene våre er bokstavelig talt i ferd med å dø i India, sier han.

Den australske regjeringen sier at de vil revurdere restriksjonene 15. mai.

Det siste døgnet er det registrert 401.993 smittetilfeller og 3523 nye dødsfall i India. Totalt er 211.853 koronadødsfall og 19,1 millioner smittetilfeller blitt påvist.