Putins regime slår jernring rundt Moskva i frykt for demonstrasjoner

MOSKVA (Aftenposten): Russiske myndigheter bruker sterke virkemidler for å hindre støttemarkeringer for opposisjonsleder Aleksej Navalnyj.

21. apr. 2021 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

Russland vil bli fritt!

Fri Navalnyj!

Død over Putin!

Slik lyder de taktfaste ropene fra demonstrantene i nærheten av Kreml i Moskva. Klokken 18 norsk tid startet en stor demonstrasjon i Moskva. Folk ville vise sin støtte til Russlands mest profilerte opposisjonspolitiker, Aleksej Navalnyj. De siste året er han både blitt forgiftet, arrestert og fengslet av det russiske regimet.

Mange trekker en direkte linje mellom hans arbeid for å avdekke og bekjempe korrupsjon i de politiske sirklene rundt Vladimir Putin, og det de mener er politiske represalier.

Demonstrantene ber om at Navalnyj blir løslatt.

Det er ventet en lang rekke demonstrasjoner i flere byer i Russland onsdag. Myndighetene sier at demonstrasjonene ikke er blitt godkjent og advarer folk mot å delta.

Aftenposten er på plass i Moskva og oppdaterer saken fortløpende.

200 pågrepet

Demonstrasjonene blir forsøkt stanset av russiske myndigheter. De har satt inn store sikkerhetsstyrker og pågrepet en lang rekke av Navanyjs støttespillere.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7

Russisk politi har pågrepet den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs rådgiver og høyre hånd Ljubov Sobol. Også Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj er pågrepet.

De to ble pågrepet onsdag morgen, opplyser personer i Navalnyjs krets. I tillegg ble Navalnyjs kontorer i St. Petersburg gjennomsøkt av politiet, skriver NTB.

Foto: Aftenpostens korrespondent i Moskva, Helene Skjeggestad, er på plass ved demonstrasjonene.

Nesten 200 er så langt pågrepet i forbindelse med de planlagte demonstrasjonene, ifølge OVD Info. Organisasjonen fører oversikt over pågripelser.

Navalnyj-medarbeidere har lagt ut videoer av demonstranter som samler seg i bykjerner og roper slagord som «Putin er en morder» og «ned med tsaren!". De hevder russiske myndigheter har fengslet Navalnyj av politiske årsaker.

Slik så det ut én times tid før demontrasjonene skulle begynne. Politiet hadde tømt området:

Stenger av områder rundt Kreml

President Vladimir Putin tar ingen sjanser. Plassen foran Kreml er stengt av med gjerder og bevæpnet politi. I alle sidegater står det store politibusser klar til å frakte eventuelle demonstranter bort.

Også ved Pusjkin-plassen litt nord for Kreml, har politiet sperret av området.

Slik har det vært i mange timer.

Navalnyj avslørte i januar det som skal være Putins ekstremt ekstravagante hemmelige palass ved Svartehavet. Putin har avvist at han har noe med eiendommen å gjøre. Saken økte temperaturen rundt Navalyj og hans støttespillere ytterligere.

Navalnyj har siden den 31. mars sultestreiket for å få legehjelpen han har krav på. Hans lege Anastasia Vasilyeva har uttalte at Navalnyj når som helst kan dø av nyre- eller hjertesvikt.

Menneskerettseksperter fra FN sier livet til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj står i fare, og at han må evakueres på medisinsk grunnlag.

– Vi mener Navalnyjs liv er alvorlig truet, sier de fire uavhengige ekspertene, som ikke snakker på vegne av FN. De ber russiske myndigheter sørge for at han «har tilgang til sine egne leger, og tillater at han blir evakuert for presserende medisinsk behandling utenlands».

Frykter folkeopprør