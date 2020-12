Brexitavtale lar vente på seg – pressekonferanse utsatt

Storbritannia og EU skal være svært nær enighet om en brexitavtale. Det ble meldt at avtalen kunne presenteres på morgenen julaften, men den er ennå ikke klar.

Pressen har samlet seg utenfor statsministerboligen i Downing Street i London i påvente av en kunngjøring fra statsminister Boris Johnson, men foreløpig har han latt vente på seg. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Da Europa våknet opp til julaften, virket avtalen å være nærmere. Partene hadde forhandlet hele natten, og BBC meldte at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson skulle snakke sammen på telefon og at Johnson deretter skulle ha pressekonferanse.

Hele julaften har pressefolk stått utenfor Downing Street 10 og ventet. Og ventet. Og ventet. Det var varslet en pressekonferanse fra Boris Johnson allerede tidlig på morgenen. Flere timer senere var det fortsatt ikke kommet noen statsminister ut av døren.

En EU-kilde sier til BBC rundt klokka 13 at samtalene om en handelsavtale fortsatt pågår og at det kan ta «noen få timer» før de avsluttes. Det melder BBCs korrespondent i Europa, Gavin Lee, på Twitter:

Det var ventet at de to lederne skulle banke på plass den endelige enigheten i telefonsamtalen, men det er nå usikkert om den har funnet sted. Ifølge BBC ville det vært den femte samtalen mellom dem det siste døgnet.

Satsministerens katt var svært nær ved å fange en due på julaften, men den unnslapp. Brexitavtalen skal også være svært nær, men foreløpig har den latt vente på seg. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Forhandlet gjennom natten

Tidspunktet for Johnsons pressekonferanse ble først meldt å være klokka 9, men ble senere utsatt til 11. Deretter har det ikke kommet nye opplysninger om veien videre.

Et stort presseoppbud har samlet seg utenfor statsministerboligen i Downing Street i London, men foreløpig er det eneste som har skjedd at statsministerens katt var nær ved å fange en due.

I Brussel er det blitt observert pizzaleveranser til forhandlingsdelegasjonene i løpet av natten, men ellers er det kommet få offisielle detaljer om hvor forhandlingene står.

Torsdag morgen ventet journalister utenfor den britiske statsministerboligen, der det var ventet at en avtale med EU ville bli kunngjort. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

– Enighet om fiskeri

Lille julaften kom det flere signaler på at en avtale kunne være nært forestående.

Blant annet opplyste en fransk regjeringskilde at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, som er ett av temaene det har vært vanskeligst å bli enige om.

Lørdag sier en kilde nær forhandlingene at EU og Storbritannia er enige om de overordnede prinsippene for til fiskefarvann. EU vil beholde to tredjedeler av sine fiskerettigheter i britisk farvann, sier kilden, som samtidig understreker at noen siste detaljer gjør det vanskelig for partene.

Hvem vant?

I mellomtiden spekuleres det i hvem som kom seirende ut av forhandlingene. For de har ikke vært enkle.

Fisk har lenge satt kjepper i hjulene for forhandlingspartene.

Hvor mye fisk kan fartøy fra Europa hente i britisk vann? Og hvor mye skal den være verdt?

BBC skriver at det var stor avstand mellom partene. Hvem som måtte gi fra seg mest, er ukjent til nå.

Rett før midnatt meldte Bloomberg at ifølge en fransk regjeringskilde skal britene ha gått med på et kompromiss. Mens Sam Rowe, brexit-spesialist ved tenketanken The Centre for European Reform, skriver på Twitter at britene vant kampen om fisken.

Den svært brexit-vennlige nyhetsbloggen Guido Fawkes skriver at de har fått tak i interne dokumenter fra den britiske regjeringen. Det er en analyse av avtalen som gir en oversikt over seiere, tap og gjensidige kompromiss – ifølge den britiske regjeringen.

Disse dokumentene forteller om en britisk seier. Britene fikk 28 seiere, mens EU fikk 11.

26 saker ble regnet som uavgjort.

På denne listen står fiskeriene oppført som et «gjensidig kompromiss».

Katastrofe for skotske bønder?

Kjernen i forhandlingene mellom EU og Storbritannia handler om grenseoverganger og handel. Hvilke varer kan importeres og eksporteres over grensen mellom unionen og britene?

Ifølge BBC har Storbritannia fått status som tredjeland av EU. Det betyr at nesten all eksport av mat og planter kan fortsette etter brexit.

Men settepoteter kan ikke eksporteres til EU. Det kan skotske bønder få merke.

Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, skriver på Twitter at det kan bli «katastrofalt».

– Som alt annet med brexit blir det tvunget på Skottland mot vår vilje, skriver Sturgeon.

Det var ventet at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson skal snakke sammen torsdag formiddag. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

Omfattende dokument

Avtaleutkastet som ligger på bordet skal være på rundt 2.000 sider, og begge partene har tiden fram til 31. desember med å implementere den.

Det er ventet at det britiske parlamentet, der Johnson har flertall, vil stemme over en avtale 30. desember.

EU-parlamentet har sagt at de ikke rekker å behandle den før nyttår. Unionen kan i stedet få til en midlertidig ordning der avtalen løper fra nyttår, men godkjennes av parlamentet etterpå.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har varslet en pressekonferanse på julaften. Foto: Tolga Akmen / AP / NTB

Børsene stiger

Nyheten om en mulig handelsavtale gjorde at de europeiske aksjemarkedene og verdien av pundet steg på formiddagen.

Styreleder Ian Cheshire i den britiske storbanken Barclays sier at en avtale vil gjøre det mulig for selskaper å planlegge framtiden.

– Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi kan fortsette med vår viktigste handelsforhold, sier han til BBC.