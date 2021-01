Trump planlegger en travel siste uke. Startskuddet går ved denne plaketten i Texas.

Her henger en plakett som roser president Donald Trumps innsats for å bygge et grensegjerde mot Mexico. Tirsdag drar han selv dit for å skryte av muren.

I Texas på en nybygget del av grensebarrieren mot Mexico henger en plakett. Der roses president Donald Trump for sitt initiativ til å forsterke grensen. Foto: Joel Martinez, The Monitor/AP/NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

Nå nettopp

USAs president Donald Trump planlegger en aktiv siste uke. Klokken 12 onsdag neste uke er tiden hans ute. Etter stormingen av Kongressen onsdag er de siste dagene hans preget av trøbbel.