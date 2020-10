Hviterussiske opposisjonspolitikere nominert til Nobels fredspris

Tre kvinnelige opposisjonspolitikere i Hviterussland nomineres til Nobels fredspris for 2021 for rollen de har spilt i motstand til regimet.

Svetlana Tikhanovskaja er sammen med to andre hviterussiske opposisjonelle nominert til Nobels fredspris neste år. Foto: AP Photo/Mindaugas Kulbis/NTB

Det er stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) som står bak nominasjonen, skriver Vårt Land.

Toskedal viser til at de tre arrangerer fredelige demonstrasjoner mot president Aleksandr Lukasjenko til tross for at myndighetene har svart med økende voldsbruk mot dem.

Innsatsen til Svetlana Tikhanovskaja, Maria Kolesnikova og Veronika Tsepkalo fortjener å bli anerkjent med fredsprisen, mener Toskedal. I nominasjonen viser han til deres kamp for rettferdige valg og inspirasjon til fredelig motstand mot det illegitime regimet.

