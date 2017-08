Søksmål hevder Det hvite hus var kjent med at Fox News kokte opp konspirasjonsteori

I fjor ble 27 år gamle Seth Rich, medlem av Den demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC), skutt og drept etter det som ble beskrevet som «et ran som gikk galt» av politiet i Washington.

I mai ble imidlertid en annen versjon lansert av et av USAs største TV-nettverk, Fox News. Der ble det antydet at det var Rich som hadde gitt Wikileaks titusener av e-poster sendt av DNC-medlemmer, som blant annet førte til at Demokratenes partileder måtte gå av.

Fox rapporterte at det kunne være en forbindelse mellom demokratene og drapet på Rich, og at partiapparatet skal ha prøvd å legge lokk på etterforskningen. Alt dette på grunn av den avdøde 27-åringens påståtte mulige samarbeid med Wikileaks.

Ingen bevis for disse forbindelsene ble imidlertid presentert og alle amerikanske etterretningstjenester er enige om at det var russiske hackere som sto bak lekkasjene.

En uke senere ble saken trukket av TV-nettverket. Begrunnelsen var at prosessen rundt rapporteringen ikke levde opp til kanalens standarder.

Skulle skifte fokus fra Russland-etterforskningen

Tirsdag tok imidlertid saken en ny vending. Da meldte radiostasjonen NPR (National Public Radio) på sine nettsider at Fox-kommentator og tidligere politietterforsker, Rod Wheeler, har innlevert et søksmål mot sin arbeidsgiver. Wheeler var hyret inn for å etterforske drapet av Rich, og han hevder at Fox feilsiterte ham med vilje for å gi saken kredibilitet.

I søksmålet heter det at saken ble laget med formål om å skifte fokus fra Russlands involvering i valgkampkampanjen og Trumps påståtte samarbeid med landets myndigheter. Det skal ha vært et forsøk på å diskreditere amerikanske etterretningsorganisasjoner og etablere «falske nyheter» for å fremme Trumps agenda, skriver CNN.

Presidenten informert om saken

Det som gjør saken enda mer spesiell er hvem søksmålet involverer: Fox News-reporter Malia Zimmerman er en av de anklagede. Den andre er en rik og innflytelsesrik investor fra New York, Ed Butowsky, som skal ha arbeidet gratis for Fox.

Butowsky har vært en markant tilhenger av Trump og ga mye penger til valgkampen hans. Ifølge NPR skal Butowsky være mannen som tok initiativ til saken og fulgte den opp hele veien til publisering.

I søksmålet hevdes det at New York-investoren blant annet skal ha møtt daværende pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, sammen med Wheeler.

President Trump skal angivelig også ha blitt informert om saken, noe en tekstmelding fra Butowsky til Fox-kommentatoren beviser, påstår sistnevnte. Her heter det at:

«Ikke for å legge mer press på deg, men presidenten har lest artikkelen. Han vil ha den ut umiddelbart. Alt er opp til deg nå. Men ikke føl noe press».

Butowsky har kalt søksmålet «pissprat» og sier at tekstmeldingen om presidenten var en intern spøk mellom ham og Wheeler, skriver CNN.

Også Fox News har benektet hovedsubstansen i anklagene. Nyhetsdirektør Jay Wallace i Fox News uttalte til NPR at det ikke er funnet «konkrete bevis» på at Wheeler ble feilsitert.