Kraftig jordskjelv på Filippinene

Jordskjelvet er ifølge Reuters blitt registrert utenfor Luzon, den nordligste og største hovedøyen på Filippinene der blant annet hovedstaden Manila ligger.

Reuters melder at skjelvet hadde en styrke på 6,6.

Ifølge CNN opplyser det filippinske instituttet for seismologi at skjelvet hadde en styrke på 6,3 og fant sted på 160km dybde utenfor byen Nasugbu sør for Manila.

Avisen Manila Times skriver om at skjelvet kunne kjennes i hovedstaden, og at skoler og kontoransatte er blitt evakuert.

For bare en uke siden ble den sydlige øyen Mindanao rammet av et jordskjelv med styrke på 5,8.

Flere kraftige jordskjelv er også registrert tidligere i år.

Saken oppdateres.