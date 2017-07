Brasils tidligere president dømt til ni års fengsel

Den tidligere presidenten vil ikke bli fengslet før dommen er rettskraftig og alle anker eventuelt er ferdigbehandlet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Lula er tiltalt i tilsammen fem korrupsjonssaker.

Brasiliansk politikk har i en årrekke vært preget av den store korrupsjonsskandalen rundt landets nasjonale olje- og gasselskap Petrobras.

71-åringen ble dømt for å ha tatt imot 3,7 millioner reais, som tilsvarer omtrent 9,5 millioner kroner, i bestikkelser fra entreprenørselskapet OAS.

Det var summen selskapet brukte på å pusse opp en strandleilighet for Lula i bytte mot at han hjalp det med å vinne et anbud hos det statlige oljeselskapet, ifølge dommen.

Svært populær

Da Lula gikk av som president for seks år siden, mente 83 prosent av alle brasilianere at den venstreorienterte arbeiderpartipolitikeren hadde gjort en god jobb.

USAs daværende president Barack Obama kalte Lula den mest populære politikeren i verden.

Den tidligere fagforeningslederen var den første presidenten i Brasils historie som hadde bakgrunn fra arbeiderklassen.

Avviser anklagene

Ekspresidenten har avvist alle anklager og mener at rettsprosessen er et forsøk på å ødelegge ham og den venstreorienterte bevegelsen han leder, skriver NTB.

Lula har fått mye av æren for å ha løftet millioner av brasilianere ut av fattigdom og for å ha bidratt til den eventyrlige økonomiske veksten i landet i hans to presidentperioder.

De siste årene har landets økonomiske vekst stagnert og landet er blitt kastet ut i politisk kaos.

Fakta: Luiz Inácio Lula da Silva Født 27. oktober 1945 i en fattig familie i delstaten Pernambuco. Foreldrene var analfabeter. Arbeidet i bilindustrien i São Paulo. Ble kjent i hele Brasil som streikeleder under diktaturet i landet. I 1980 grunnla han Arbeiderpartiet (PT), det første store sosialistpartiet i Brasils historie Valgt til president i 2002, etter fire mislykkede forsøk, og satt i to fireårsperioder. Etterfulgt av partifellen Dilma Rousseff. Har sagt han ønsker å stille som partiets presidentkandidat i 2018. Kilde: NTB

Lulas etterfølger, hans tidligere stabssjef Dilma Rousseff, ble avsatt som president i fjor.

Brasils nåværende president, Michel Temer, er også tiltalt for korrupsjon i en annen sak, men har foreløpig ikke trukket seg.

