Varmerekord i Spania – én død

Spania og andre deler av Middelhavet opplever temperaturer på godt over 40 grader denne uken. Hetebølgen rammer spesielt de indre sørøstlige delene av Spania.

En mann har mistet livet og en annen mann skal være kritisk skadet som følge av hetebølgen.

54-åringen som døde sent onsdag, mistenkes for å ha dødd av heteslag mens han la ny asfalt nær byen Moron de la Frontera, ifølge en lokal redningsetat. Onsdag var det 43 grader i byen.

Kan bli 47 grader

Ifølge landets meteorologiske institutt har syv byer, inkludert hovedstaden Madrid, hatt varmerekord for juli måned. Varme vinder fra Afrika er årsaken til hetebølgen, som ventes å vare frem til søndag.

Den spanske avisen El Pais melder at temperaturen kan komme opp i 46,9 grader i Andújar i provinsen Jáen. For provinsene Granada, Sevilla, Cácares, Jáen, Córdoba og Badajoz er det utstedt et såkalt «rødt varsel», hvor de høyeste temperaturene er ventet torsdag.

Det er også varslet høye temperaturer i Portugal, med opp til 45 grader i regionen Alentejo som ligger i sørlige/sentrale Portugal.

– Ikke hverdagskost

For områdene rundt Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora og Beja i Portugal er det utstedt «oransje varsel», som er det nest høyeste på en skala med fire trinn. Oransje varsel indikerer en værsituasjon med moderat til høy risiko, ifølge den portugisiske avisen Público.

Kontrastene blir store sammenlignet med været vi opplever hjemme i Norge.

– Temperaturene i Sør-Europa og spesielt i Spania er ikke hverdagskost for nordmenn. Personer som ikke har opplevd lignende temperaturer, bør være forsiktige, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt Eldbjørg Moxnes til Aftenposten.