Oversvømmelsene i Tyskland: Det var varslet regn, men folk var ikke forberedt på mengdene

Styrtregnet har ført til store ødeleggelser og dratt med seg rester og jord. Her var byen Schuld i delstaten Rheinland-Pfalz fredag. Foto: Michael Probst, AP/NTB

– Evakueringen startet altfor sent, sier norsk-tyske Bjørn Hamstad Fuglum.

16. juli 2021 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Værmeldingene hadde varslet at det skulle regne. Men hverken myndighetene eller innbyggerne i de tyske delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz så for for seg de massive ødeleggelsene forårsaket av torsdagens styrtregn.

Fredag er rundt 100 personer bekreftet omkommet, melder nyhetsbyrået AP. Hus er totalødelagt og vannmassene har revet med seg jord og leire. Landsbyer står under vann.

Videoer på sosiale medier viser elvene i regionen som har flommet over.

Norske Bjørn Hamstad Fuglum sier at situasjonen er uoversiktlig. Han bor selv noen mil vest for de verst rammede områdene.

– Dette kom veldig brått på folk. Evakueringen startet altfor sent, sier Fuglum til Aftenposten.

Bjørn Hamstad Fuglum fra Norge bor i Nordrhein-Westfalen, en av de tyske delstatene som er hardest rammet av flom. Foto: Privat

– Jeg har hørt om folk som kom hjem fra jobb og fant hele byen under vann. Uten at de hadde fått noe som helst varsel.

Stengte veier

Fuglum bor i den vesttyske byen Aachen og jobber som sosionom i Düren, en halvtimes kjøretur lenger vest. Selv om begge byene ligger i flomrammede Nordrhein-Westfalen, har de sluppet unna de største ødeleggelsene.

På kjøreturen til jobb fredag kunne 33-åringen likevel se konsekvensene av herjingene. Deler av autobahn, den tyske motorveien, er oversvømt. Togene står. På radioen kommer det regelmessige varsel fra myndighetene.

– Avkjørselen jeg skulle ta for å komme til jobb, var sperret, så jeg måtte kjøre rundt. Også var det mye ambulanser og blålys, sier Fuglum.

Han sier folk har forsøkt å sikre hjemmene ved å barrikadere innkjørsler med sand og murstein.

Innbyggere i Erftstadt, 30 kilometer vest for Düren, var fredag i gang med å hente sandsekker for å beskytte byen mot oversvømmelser. Foto: Thilo Schmuelgen, Reuters/NTB

– Jeg har tre kolleger som har fått husene sine ødelagt av flomvann som har kommet inn i førsteetasje og i kjelleren, sier Fuglum.

Han forteller at stemningen fredag er trykket.

– Alle kjenner noen som er berørt.

Ahr-elven er blant elvene som har flommet over. Her renner elven gjennom Schuld i Rheinland-Pfalz. Foto: Michael Probst, AP/NTB

Mange savnet

Fuglum sier at regnet nå har gitt seg. Men redningsmanskaper fortsetter å lete etter savnede og døde.

Over 1000 personer er ikke gjort rede for, melder Reuters.

– Mobilnettet har totalt brutt ned og infrastrukturen har kollapset. Sykehusene er fulle og vi har evakuert pleiehjem, sa en talsperson for lokale myndigheter i Kølntil nyhetsbyrået.

To demninger nær grensen til Belgia er blitt oversvømt. Rundt 4500 personer er blitt evakuert av frykt for at de kan kollapse.

Også i Belgia og Nederland er det meldt om oversvømmelser. 23 personer er bekreftet døde i Belgia.

En brannbil kjører fredag gjennom de oversvømmede gatene i Erftstadt. Foto: Thilo Schmuelgen, Reuters/NTB

Tyskland har nå sendt 700 soldater for å hjelpe til med rednings- og opprydningsarbeidet.

Bjørn Hamstad Fuglum sier at svogeren jobber frivillig i brannvesenet. Han har bare seks timers pause mellom skiftene.

Til tross for at situasjonen er uoversiktlig og vanskelig, forteller Fuglum at folk gjør det de kan for å hjelpe hverandre.

På sosiale medier florerer det fredag av grupper der frivillige tilbyr klær, mat og husly.

– Det er mye samhold. Nabolagene stiller opp for hverandre, sier Fuglum.